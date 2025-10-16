Varese News

Un sondaggio sul futuro delle Fornaci di Caldé, l’idea degli studenti dell’Università di Milano

Il sondaggio anonimo lanciato dagli studenti è un invito a riflettere sulla situazione attuale dell'area affacciata sul Lago Maggiore e sulla possibilità di trasformarla in un luogo fruibile da tutti

parco fornaci caldè castelveccana lago maggiore

Un gruppo di studenti di Scienze umane del paesaggio, del Territorio e dell’Ambiente dell’Università Statale di Milano ha aperto un sondaggio online per raccogliere le opinioni dei cittadini sulle Fornaci di Caldé. Il sondaggio si può compilare a questo link.

La prima parte del sondaggio anonimo chiede un parere sulle condizioni in cui versa attualmente il sito affacciato sul Lago Maggiore. La seconda, invece, invita i cittadini a riflettere sul futuro del sito, e sulla possibilità che un ente pubblico – come un’amministrazione comunale o un’associazione di tutela ambientale – acquisti l’area (che il Comune di Castelveccana ricorda essere privata e chiusa al pubblico) e la renda fruibile a tutti.

I progetti proposti negli ultimi anni

L’attenzione intorno alle Fornaci di Caldè è ancora viva. Il sito negli anni è stato al centro di diverse proposte. Nel 2018, un’agenzia immobiliare aveva proposto l’idea di costruire un resort all’interno dell’area delle Fornaci. Nel 2021, un progetto per il recupero della zona è stato realizzato da Maximilian Ziegler come parte del suo Master in architettura sostenibile al Center for Alternative Technology in Galles. Dopo la il crollo di un solaio nel giugno 2025, invece, tre architette del Politecnico di Milano avevano proposto un altro progetto per rendere le Fornaci più sicure e valorizzarne il paesaggio.

Pubblicato il 16 Ottobre 2025
TAG ARTICOLO

Commenti

