Un sondaggio sul futuro delle Fornaci di Caldé, l’idea degli studenti dell’Università di Milano
Il sondaggio anonimo lanciato dagli studenti è un invito a riflettere sulla situazione attuale dell'area affacciata sul Lago Maggiore e sulla possibilità di trasformarla in un luogo fruibile da tutti
Un gruppo di studenti di Scienze umane del paesaggio, del Territorio e dell’Ambiente dell’Università Statale di Milano ha aperto un sondaggio online per raccogliere le opinioni dei cittadini sulle Fornaci di Caldé. Il sondaggio si può compilare a questo link.
La prima parte del sondaggio anonimo chiede un parere sulle condizioni in cui versa attualmente il sito affacciato sul Lago Maggiore. La seconda, invece, invita i cittadini a riflettere sul futuro del sito, e sulla possibilità che un ente pubblico – come un’amministrazione comunale o un’associazione di tutela ambientale – acquisti l’area (che il Comune di Castelveccana ricorda essere privata e chiusa al pubblico) e la renda fruibile a tutti.
I progetti proposti negli ultimi anni
L’attenzione intorno alle Fornaci di Caldè è ancora viva. Il sito negli anni è stato al centro di diverse proposte. Nel 2018, un’agenzia immobiliare aveva proposto l’idea di costruire un resort all’interno dell’area delle Fornaci. Nel 2021, un progetto per il recupero della zona è stato realizzato da Maximilian Ziegler come parte del suo Master in architettura sostenibile al Center for Alternative Technology in Galles. Dopo la il crollo di un solaio nel giugno 2025, invece, tre architette del Politecnico di Milano avevano proposto un altro progetto per rendere le Fornaci più sicure e valorizzarne il paesaggio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.