Varese News

Gallarate/Malpensa

Un tè con Jane Austen al Castello Visconti di San Vito

Nel giorno del 250esimo compleanno, un pomeriggio dedicato alla grande scrittrice inglese, con Lodovica Cima come ospite d’eccezione: l’appuntamento è per domenica 19 ottobre al castello

Generico 06 Oct 2025

In occasione dei 250 anni dalla nascita di Jane Austen, a Somma Lombardo viene proposto un evento culturale all’insegna della letteratura e della conversazione. “Un tè con Jane Austen” è il titolo dell’incontro organizzato all’interno delle sale del Castello Visconti di San Vito, dove si terrà una chiacchierata in compagnia della scrittrice Lodovica Cima.

Appuntamento domenica 19 ottobre dalle ore 16.30

L’incontro sarà un’occasione per parlare della vita, delle opere e dell’eredità letteraria della celebre autrice di Orgoglio e Pregiudizio, a 250 anni dalla nascita. Un modo per avvicinarsi alla sua figura anche con leggerezza, sorseggiando simbolicamente un tè, come si usava nei salotti ottocenteschi descritti nei suoi romanzi.

L’evento, promosso da Fondazione Visconti di San Vito e libreria Mondadori, è gratuito e aperto a tutti, ma è consigliata la prenotazione proprio alla libreria Mondadori di Somma Lombardo. Per riservare un posto è possibile chiamare il numero 0331 256532.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.