Un tè con Jane Austen al Castello Visconti di San Vito
Nel giorno del 250esimo compleanno, un pomeriggio dedicato alla grande scrittrice inglese, con Lodovica Cima come ospite d’eccezione: l’appuntamento è per domenica 19 ottobre al castello
In occasione dei 250 anni dalla nascita di Jane Austen, a Somma Lombardo viene proposto un evento culturale all’insegna della letteratura e della conversazione. “Un tè con Jane Austen” è il titolo dell’incontro organizzato all’interno delle sale del Castello Visconti di San Vito, dove si terrà una chiacchierata in compagnia della scrittrice Lodovica Cima.
Appuntamento domenica 19 ottobre dalle ore 16.30
L’incontro sarà un’occasione per parlare della vita, delle opere e dell’eredità letteraria della celebre autrice di Orgoglio e Pregiudizio, a 250 anni dalla nascita. Un modo per avvicinarsi alla sua figura anche con leggerezza, sorseggiando simbolicamente un tè, come si usava nei salotti ottocenteschi descritti nei suoi romanzi.
L’evento, promosso da Fondazione Visconti di San Vito e libreria Mondadori, è gratuito e aperto a tutti, ma è consigliata la prenotazione proprio alla libreria Mondadori di Somma Lombardo. Per riservare un posto è possibile chiamare il numero 0331 256532.
