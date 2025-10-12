Una bella Uyba lotta a Novara, ma la Igor si prende derby e tre punti

Prestazione convincente e ricca di carattere per la Eurotek Laica UYBA, che al Pala Igor di Novara ha messo in seria difficoltà la più quotata Igor Gorgonzola in una partita intensa e spettacolare di Serie A1. Le padrone di casa però si sono imposte per 3-1 (25-19, 25-21, 21-25, 25-20) e non hanno lasciato punti-classifica alla squadra bustocca che, pure, ha dimostrato personalità e qualità. E che avrebbe meritato almeno un punticino da mettere accanto a quello strappato con la Imoco.

La formazione guidata da coach Barbolini è partita con il sestetto visto contro Conegliano, ma nel corso del match non sono mancate le variazioni tattiche. Nel finale del secondo set è entrata Seki in regia al posto di Boldini, restando poi in campo fino alla fine della gara e dando maggiore ritmo alla manovra. Nello stesso parziale si sono viste anche Torcolacci, subentrata a Eckl al centro, e Battista al posto di Gennari: cambi che hanno dato freschezza e solidità alla UYBA.

Il terzo set è stato quello della reazione bustocca. Le farfalle hanno trovato continuità offensiva e ordine in campo, trascinate proprio dalle giocatrici subentrate dalla panchina. Valeria Battista ha portato energia e punti pesanti, chiudendo con un ottimo bottino personale di 9 punti complessivi. Determinante anche l’apporto di Melanie Parra e Sara Obossa, entrambe protagoniste nel parziale vinto 21-25 grazie a sei punti a testa.

Molto combattuto anche il quarto parziale, nel quale la UYBA ha continuato a lottare con grande determinazione. Torcolacci è salita in cattedra a muro, con quattro interventi vincenti che hanno frenato l’attacco di Novara e dato fiducia al sistema difensivo biancorosso. La Igor ha però saputo trovare continuità nel momento decisivo della gara grazie soprattutto alle giocate centrali di Haleigh Igiede, che ha spinto le piemontesi verso il successo finale chiudendo set e incontro sul 25-20.

Sul fronte novarese, grande prestazione di squadra con Ishikawa protagonista in attacco con 17 punti e Bonifacio molto efficace sia al centro sia in battuta con 12 punti. La migliore in campo è stata però Igiede, devastante al centro con 19 punti personali e decisiva nei momenti chiave della partita. Per la UYBA la miglior realizzatrice è stata Obossa, autentica trascinatrice con 24 punti e grande continuità in attacco. Conferma positiva anche per Parra, autrice di 16 punti e sempre più riferimento offensivo della squadra.

La UYBA esce dal PalaIgor sconfitta ma con sensazioni positive: la prova offerta contro una delle big del campionato conferma la crescita della squadra e lascia ottimismo in vista delle prossime sfide di Serie A1. A commentare il risultato, Valeria Battista: «Abbiamo fatto fatica a partire oggi, soprattutto in attacco, mentre Novara ha giocato una grande gara in ricezione e ha potuto sfruttare molto il gioco veloce con i centrali, cosa che noi all’inizio non siamo riuscite a fare. Poi ci siamo riprese, abbiamo trovato coraggio e ritmo sia in attacco che in difesa e siamo riuscite a riaprire la partita. Nel momento decisivo però siamo calate e su un paio di palloni siamo state incerte, quindi resta un po’ di rammarico. In ogni caso la prestazione è positiva e ci dà indicazioni importanti: c’è ancora tanto lavoro da fare, ma la direzione è quella giusta».

Prossimo appuntamento mercoledì 15 ottobre alle 20.30 alla e-work Arena di Busto Arsizio contro Bergamo.

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara – Eurotek Laica UYBA 3-1

(25-19, 25-21, 21-25, 25-20)

Novara: Cambi 7, Herbots 7, Squarcini ne, Leonardi (L), Alsmeier 2, Ishikawa 17, Mims 9, Bonifacio 12, Carraro, Baijens ne, Tolok, Costantini ne, Igiede 19 , Melli ne. All. Bernardi, 2° Simoni.

Busto Arsizio: Battista 9, Pelloni (L), Gennari 2, Metwally ne, Seki 1, Van Avermaet 7, Diouf ne, Parlangeli ne, Obossa 24, Eckl, Torcolacci 7, Boldini, Parra 16, Pastore ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Pozzato e Armandola

Note. Novara: ace 3, errori 9, muri 11. UYBA: ace 0, errori 14, muri 10. Durata set: 26′, 24′, 31′, 32′. Spettatori: 3.048