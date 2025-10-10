Una camminata a Castano Primo per dire “no” alla costruzione del polo logistico

Sabato 18 ottobre, il comitato No Polo Logistico a Castano Primo organizza una camminata aperta a tutti nell’area verde nei pressi dell’Istituto Torno, dove è prevista la costruzione di una grossa struttura per lo stoccaggio e lo smistamento delle merci. La partenza è fissata alle 15:00 da piazzale Don Milani.

Attraverso questa manifestazione, il comitato vuole invitare i cittadini a conoscere meglio il territorio interessato dal progetto e a interrogarsi sul futuro dell’area, dove è prevista la costruzione di un polo logistico da 120.000 metri quadri. La camminata è organizzata in collaborazione con i circoli Legambiente “Ticino” e “Nebbia e Sabbia” di Buscate.

Il comitato e le ragioni della mobilitazione

Il comitato “No Polo Logistico a Castano Primo” è un gruppo spontaneo di cittadini provenienti da Castano Primo e dai comuni limitrofi come Buscate, Cuggiono, Robecchetto e Turbigo.

Secondo il comitato, il progetto comporterebbe: la costruzione di capannoni alti oltre 20 metri in una zona adiacente a un istituto scolastico e a un quartiere residenziale; la cementificazione di 12 ettari, pari a circa 17 campi da calcio; un aumento significativo del traffico pesante, con possibili ricadute su qualità dell’aria, rumore e salute pubblica; un impatto economico e sociale negativo sulla comunità, con rischi di degrado e scarsa ricaduta occupazionale a lungo termine.

Il comitato chiede che si apra una discussione pubblica sul destino di quest’area nel nuovo Piano di governo del territorio in approvazione, affinché venga valutata una vocazione più sostenibile e condivisa dei terreni coinvolti.