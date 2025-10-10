Una camminata a Castano Primo per dire “no” alla costruzione del polo logistico
L’evento, aperto a tutti, è organizzato dal comitato No Polo Logistico a Castano Primo insieme a Legambiente e vuole sensibilizzare sul destino dell'area agricola vicina al centro abitato interessata dal progetto
Sabato 18 ottobre, il comitato No Polo Logistico a Castano Primo organizza una camminata aperta a tutti nell’area verde nei pressi dell’Istituto Torno, dove è prevista la costruzione di una grossa struttura per lo stoccaggio e lo smistamento delle merci. La partenza è fissata alle 15:00 da piazzale Don Milani.
Attraverso questa manifestazione, il comitato vuole invitare i cittadini a conoscere meglio il territorio interessato dal progetto e a interrogarsi sul futuro dell’area, dove è prevista la costruzione di un polo logistico da 120.000 metri quadri. La camminata è organizzata in collaborazione con i circoli Legambiente “Ticino” e “Nebbia e Sabbia” di Buscate.
Il comitato e le ragioni della mobilitazione
Il comitato “No Polo Logistico a Castano Primo” è un gruppo spontaneo di cittadini provenienti da Castano Primo e dai comuni limitrofi come Buscate, Cuggiono, Robecchetto e Turbigo.
Secondo il comitato, il progetto comporterebbe: la costruzione di capannoni alti oltre 20 metri in una zona adiacente a un istituto scolastico e a un quartiere residenziale; la cementificazione di 12 ettari, pari a circa 17 campi da calcio; un aumento significativo del traffico pesante, con possibili ricadute su qualità dell’aria, rumore e salute pubblica; un impatto economico e sociale negativo sulla comunità, con rischi di degrado e scarsa ricaduta occupazionale a lungo termine.
Il comitato chiede che si apra una discussione pubblica sul destino di quest’area nel nuovo Piano di governo del territorio in approvazione, affinché venga valutata una vocazione più sostenibile e condivisa dei terreni coinvolti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.