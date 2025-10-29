Una domenica di volteggi al Trofeo Uisp di Saronno

Un turbinio di emozioni, risate e sport ha animato la domenica di Saronno, grazie a Italian Skating Saronno, che ha saputo trasformare una gara in una festa dello sport e della comunità.

Domenica 26 ottobre non è stata una domenica qualunque. La pista si è trasformata in un palcoscenico scintillante per il Trofeo Sociale Uisp Varese, magistralmente organizzato da Italian Skating Saronno. Con oltre 50 partecipanti di tutte le età, dai piccolissimi ai più esperti, l’aria era elettrica, carica di attesa e gioia, un vero inno alla passione per le rotelle.

Il cuore di questa società, guidata dalla direttrice tecnica Isabella Linda Pahontu e dall’allenatrice Valentina, è chiaro: mettere in moto nuove idee per far divertire i ragazzi. «Come società non siamo mai fermi, siamo sempre con progetti nuovi pensando sempre di includere tutti. Le nostre allenatrici e il direttore tecnico sono sempre a lavorare per gli atleti. Abbiamo fatto per questa gara 11 podi per permettere a tutti di vivere questa bella esperienza», raccontano i vertici della società.

Questo Trofeo è nato proprio con l’obiettivo di dare a ogni atleta la possibilità di mettersi in gioco con spensieratezza, e al contempo, offrire alle famiglie un momento per uscire, divertirsi e sostenere i propri ragazzi, creando un circolo virtuoso di sport e affetti.

La giornata di gara ha visto scendere in pista, una dopo l’altra, tutte le categorie, dimostrando il grande lavoro svolto dalla società. Il Gruppo Minions ha aperto le danze, seguito dall’energia dell’Avviamento e dell’Avviamento Avanzato. Poi è stata la volta del rigore delle categorie Formativa A e Formativa B, fino ad arrivare al talento del Preagonismo e dell’Agonismo. Il pattinaggio a rotelle è un mix affascinante di eleganza, preparazione e sacrificio, una vera scuola di vita.

Un ringraziamento sentito è andato presidente Airan Castillo e soprattutto a tutto lo staff per l’impegno e la passione che infondono nel loro lavoro.

La presidente di Uisp Varese, Rita Di Toro, ha commentato la giornata con parole toccanti: «Ho ringraziato tutta la squadra e i genitori che accompagnano i ragazzi. Il pattinaggio è eleganza, preparazione e sacrificio. Lo sport è vita! Crederci sempre e non mollare mai».

Il Trofeo Uisp Varese è stato un successo strepitoso, che ha ricordato a tutti un principio fondamentale: il pattinaggio non è solo uno sport. Venite a scoprirlo anche voi: allacciate i pattini e lasciatevi trasportare dalla magia del volteggio.

