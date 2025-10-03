Varese inizia a pensare al Natale: aperto il bando per le iniziative nei quartieri
E' online il bando per accogliere le manifestazioni di interesse nell'ambito del progetto "Cultura, quartieri natale 2025", in partenariato con il Comune
Il Natale 2025 punta l’attenzione ai diversi quartieri della città di Varese. E’ online il bando per accogliere le manifestazioni di interesse nell’ambito del progetto “Cultura, quartieri natale 2025”, in partenariato con il Comune, per consentire di realizzare iniziative volte a valorizzare e rendere le diverse realtà rionali più belle e accoglienti durante il periodo natalizio. Il bando può riguardare eventi, addobbi o luminarie a tema natalizio nelle diverse realtà rionali.
Le realtà interessate a presentare le proposte progettuali, da gestire mediante accordi di partenariato con l’amministrazione, hanno tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 24 ottobre per inviare la manifestazione di interesse tramite PEC all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it oppure a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Varese, in via Sacco. Il contributo complessivo previsto è di 20 mila euro.
Tutti i dettagli e i moduli sono al link:
https://www.comune.varese.it/c012133/po/mostra_news.php?id=2362&area=H
