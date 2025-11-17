A Cavaria con Premezzo un concerto lirico per la Giornata contro la violenza sulle donne
L'evento “Per non vederlo più”, una serata dedicata alla Giornata contro la violenza sulle donne, si terrà alla chiesa di San Rocco.
Il Comune di Cavaria con Premezzo, in collaborazione con le associazioni Operaoltre e AsFo “Valle del Boia 2025”, organizza per venerdì 22 novembre 2025 alle 20.30 l’evento “Per non vederlo più”, una serata dedicata alla Giornata contro la violenza sulle donne.
L’iniziativa si terrà nella Chiesa di San Rocco, edificio storico risalente al 1772, e proporrà uno spettacolo costruito su arie d’opera tratte “dalle pagine più significative del repertorio lirico”, come riportato nella comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale.
Il programma musicale
Lo spettacolo coinvolgerà un cast di voci femminili: i soprani Elena D’Angelo, Stefania Sinatra, Vittoria Vitali, la mezzosoprano Silvia Zanardi. E al pianoforte Chiara Nicora.
I testi recitati sono di Gianfranco Galante, che accompagneranno l’esecuzione musicale in un percorso tematico dedicato al rapporto tra melodramma e rappresentazioni della violenza sulle donne.
L’esposizione artistica
Durante il concerto sarà inoltre possibile vedere le opere della scultrice Elisabetta Soresina, ospitate all’interno della chiesa per l’occasione. L’esposizione costituisce un ulteriore contributo visivo e simbolico alla serata.
La serata “terminerà con un momento conviviale offerto dall’associazione AsFo ‘Valle del Boia 2025’”, proseguendo così l’incontro in un clima informale e di condivisione.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
