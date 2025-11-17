A Cavaria un incontro sui diritti delle donne oncologiche: «Benessere, dignità e serenità»

Si è tenuto presso l’antico palazzo comunale di Cavaria con Premezzo l’incontro dedicato al tema dei diritti e delle tutele sociali per le donne affette da patologie oncologiche al seno. L’evento, promosso dall’Associazione Alter Ego, ha richiamato un pubblico numeroso e attento.

Un confronto a più voci

Introdotto da Sabrina Carabelli, l’incontro ha visto gli interventi di Angela Rocco, assessore ai Servizi sociali di Cavaria, della consigliera regionale Romana Dell’Erba, del rappresentante CISL dei Laghi Marco Molinari e, in video, dell’assessora regionale Elena Lucchini. Ha moderato Stefano Romano, di Alter Ego.

Ogni intervento ha messo in luce un aspetto del percorso di supporto alle donne colpite da tumore: dalla necessità di uno sportello sociale comunale, al ruolo del patronato nell’accesso alle tutele lavorative, fino all’impegno della Regione per il sostegno psicologico con l’introduzione della figura dello psiconcologo.

L’impegno del territorio

«Il nostro Comune è vicino ai bisogni delle persone» – ha sottolineato Angela Rocco – «e vuole rafforzare i servizi come punto di riferimento per i cittadini». Romana Dell’Erba ha evidenziato le azioni regionali a tutela delle donne fragili, mentre Marco Molinari ha ricordato come «il patronato sia essenziale per avviare le pratiche e conoscere i propri diritti».

Le conclusioni sono state affidate a Stefano Romano, che ha ribadito l’importanza del lavoro in rete tra enti locali, sindacati, associazioni e istituzioni regionali per garantire un reale sostegno alle persone fragili.