A Cislago Babbo Natale guida la carovana solidale per le famiglie bisognose
Nella giornata di domenica 7 dicembre babbo Natale e i volontari dell'oratorio guideranno una raccolta speciale di generi alimentari a lunga conservazione per le famiglie bisognose
Domenica 7 dicembre le strade di Cislago si animeranno con la “carovana della solidarietà”, un’iniziativa organizzata dall’oratorio San Giulio, che vede protagonisti Babbo Natale e tanti volontari impegnati in una raccolta speciale di generi alimentari a lunga conservazione destinati alle famiglie bisognose.
La raccolta, sostenuta anche da Caritas Cislago, si svolgerà in due momenti distinti: al mattino, a partire dalle 10, la carovana attraverserà la zona della Massina; nel pomeriggio, dalle 14, toccherà invece al centro di Cislago.
A bordo del carro allegorico di Babbo Natale, i volontari dell’oratorio – in particolare ragazzi ed educatori – passeranno casa per casa per ritirare i “pacchi dono” con i beni alimentari.
Chi non potrà essere presente al momento del passaggio potrà comunque partecipare consegnando i prodotti direttamente in oratorio. In alternativa, nella stessa giornata sarà attivo un punto di raccolta in piazza della chiesa parrocchiale.
Un gesto semplice ma importante, che unisce lo spirito natalizio alla cura per la propria comunità. L’invito è aperto a tutti i cittadini, perché ogni dono può fare la differenza.
