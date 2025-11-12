A Donatella di Arcisate il Leoncino d’argento nel concorso “Miss Mamma Italiana”
La concorrente del territorio varesino ha ottenuto il riconoscimento per i meriti artisici legati al concorso le cui finali si sono svolte a Venezia
Nella cornice di Ca’ Sagredo, uno dei palazzi storici del 1600 ubicato sul suggestivo e spettacolare Canal Grande a Venezia, organizzato dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, domenica 9 novembre, si è tenuto un “Gran Galà” con protagoniste le Mamme Miss di “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.
Tra le protagoniste del Gran Galà, anche: Donatella Brunetti “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2026”, 53 anni, di Arcisate, a cui è stato assegnato il “Leoncino d’Argento”, per i meriti artistici, legati al concorso “Miss Mamma Italiana”.
