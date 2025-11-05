A Golasecca va in scena la commedia “Matrimonio con il morto”

Nel pomeriggio di domenica 9 novembre, l’oratorio San Luigi di Golasecca ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna teatrale “Su il Sipario”, giunta alla sua terza edizione. Alle ore 16 andrà in scena la commedia brillante “Matrimonio con il morto”, proposta dalla compagnia “Tipi da Palco”.

Lo spettacolo, in tre atti, è scritto da Antonella Zucchini e diretto da Laura Ceravolo. Il testo, dal tono leggero e ironico, si muove tra equivoci e situazioni paradossali, ambientate nel contesto di un matrimonio dove non tutto va come previsto.

La rappresentazione si terrà all’oratorio di via Monte Tabor 2.

L’ingresso sarà libero con possibilità di lasciare un’offerta, che verrà destinata alle attività della parrocchia di Santa Maria Assunta.

La compagnia teatrale coinvolge numerosi attori amatoriali del territorio.

“Su il Sipario” è una rassegna promossa dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta con l’obiettivo di proporre momenti culturali e sociali alla comunità. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero, per permettere una partecipazione ampia e inclusiva.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: oratoriosanluigigolasecca@gmail.com.