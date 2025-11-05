Varese News

A Golasecca va in scena la commedia “Matrimonio con il morto”

Nuovo appuntamento con la rassegna teatrale “Su il Sipario”, con una commedia proposta da una compagnia del territorio e rivolta a tutta la comunità

matrimonio con il morto teatro

Nel pomeriggio di domenica 9 novembre, l’oratorio San Luigi di Golasecca ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna teatrale “Su il Sipario”, giunta alla sua terza edizione. Alle ore 16 andrà in scena la commedia brillante “Matrimonio con il morto”, proposta dalla compagnia “Tipi da Palco”.

Lo spettacolo, in tre atti, è scritto da Antonella Zucchini e diretto da Laura Ceravolo. Il testo, dal tono leggero e ironico, si muove tra equivoci e situazioni paradossali, ambientate nel contesto di un matrimonio dove non tutto va come previsto.

La rappresentazione si terrà all’oratorio di via Monte Tabor 2.

L’ingresso sarà libero con possibilità di lasciare un’offerta, che verrà destinata alle attività della parrocchia di Santa Maria Assunta.

La compagnia teatrale coinvolge numerosi attori amatoriali del territorio.

“Su il Sipario” è una rassegna promossa dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta con l’obiettivo di proporre momenti culturali e sociali alla comunità. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero, per permettere una partecipazione ampia e inclusiva.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: oratoriosanluigigolasecca@gmail.com.

Pubblicato il 05 Novembre 2025
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

