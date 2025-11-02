Varese News

Varese Laghi

A Lisanza un 4 Novembre di gratitudine e ricordo

Il Monumento ai Caduti torna a risplendere. Un gesto di cura e riconoscenza verso la storia di una comunità

Generico 27 Oct 2025

Nel giorno dedicato all’Unità nazionale e alle Forze armate, Lisanza ritrova il suo Monumento ai Caduti, riportato al decoro dopo anni di silenzio e usura del tempo. Un restauro reso possibile anche grazie alla generosità di cittadini che hanno voluto partecipare, cogliendo le opportunità del nuovo regolamento comunale sulle sponsorizzazioni. Un gesto semplice ma carico di significato, che rinnova il legame tra la memoria collettiva e i luoghi che la custodiscono.

LA STORIA DEL MONUMENTO

La storia di quel monumento, raccontata da Elso Varalli nel volume “SS Pietro e Paolo – Storia lisanzese”, affonda le radici nel primo dopoguerra. Nel 1920, la comunità di Lisanza si mobilitò per onorare i propri caduti: nacque un comitato e, per raccogliere fondi, Giuseppe Bonfini chiese al prefetto di autorizzare una lotteria, con premi modesti ma simbolici — un maiale e una pecora.
L’anno successivo il Comune concesse un piccolo spazio accanto alle scuole, dove il monumento fu eretto come segno di riconoscenza e dolore condiviso. Sui suoi marmi sono incisi i nomi di giovani tra i 17 e i 36 anni: Bonfini Giovanni, Besozzi Attilio, Porini Luigi, Cardani Angelo, Daverio Giuseppe, Caielli Emilio e Bodio Stefano. A loro Lisanza rese omaggio, come milioni di altre famiglie italiane travolte da quella che Papa Benedetto XV definì, nel 1917, un’inutile strage.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.