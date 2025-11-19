A Varese un nuovo presidio per la Palestina: “Ancora, perché il genocidio continua”
Sabato 22 novembre in piazza del Garibaldino dalle 16 alle 18 l’iniziativa promossa dal Comitato Varesino per la Palestina, con un momento collettivo dalle 17 alle 17.15
Un nuovo presidio organizzato dal Comitato Varesino per la Palestina è in programma sabato 22 novembre in piazza del Garibaldino, a Varese. L’appuntamento è fissato dalle 16 alle 18, con un momento collettivo dalle 17 alle 17.15 durante il quale si inviteranno i partecipanti “a fare rumore tutti insieme”.
Il Comitato rivolge inoltre un appello affinché presidi analoghi vengano organizzati nei comuni della provincia: «quasi due milioni di palestinesi stanno affrontando un altro inverno fra le macerie, in ripari di fortuna, al freddo e sotto l’ acqua, affamati e privati di tutto. Perché nonostante la cosiddetta “tregua” Israele continua a bombardare ogni giorno civili inermi: dall’ inizio del “cessate il fuoco” sono oltre 270 i gazawi uccisi solo a forza di bombe. Molti di più moriranno di ferite e malattie non curate, e di stenti. Perché la pulizia etnica cresce in tutta la Palestina con la violenza di un esercito di soldati e di coloni fanatici, e le deportazioni vengono mascherate da evacuazioni “umanitarie”. Perché nonostante tutto questo il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato il finto “piano di pace” (tra Usa e Israele, senza la controparte!), che permette ai sionisti di continuare lo sterminio e la cacciata di tutti i palestinesi, con la complicità internazionale. La disperazione cresce, sotto i nostri occhi. Cosa ci occorre per salvarci e non farci trascinare in questo abominio?».
