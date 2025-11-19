A Varese un nuovo presidio per la Palestina: “Ancora, perché il genocidio continua”

Un nuovo presidio organizzato dal Comitato Varesino per la Palestina è in programma sabato 22 novembre in piazza del Garibaldino, a Varese. L’appuntamento è fissato dalle 16 alle 18, con un momento collettivo dalle 17 alle 17.15 durante il quale si inviteranno i partecipanti “a fare rumore tutti insieme”.

Il Comitato rivolge inoltre un appello affinché presidi analoghi vengano organizzati nei comuni della provincia: «quasi due milioni di palestinesi stanno affrontando un altro inverno fra le macerie, in ripari di fortuna, al freddo e sotto l’ acqua, affamati e privati di tutto. Perché nonostante la cosiddetta “tregua” Israele continua a bombardare ogni giorno civili inermi: dall’ inizio del “cessate il fuoco” sono oltre 270 i gazawi uccisi solo a forza di bombe. Molti di più moriranno di ferite e malattie non curate, e di stenti. Perché la pulizia etnica cresce in tutta la Palestina con la violenza di un esercito di soldati e di coloni fanatici, e le deportazioni vengono mascherate da evacuazioni “umanitarie”. Perché nonostante tutto questo il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato il finto “piano di pace” (tra Usa e Israele, senza la controparte!), che permette ai sionisti di continuare lo sterminio e la cacciata di tutti i palestinesi, con la complicità internazionale. La disperazione cresce, sotto i nostri occhi. Cosa ci occorre per salvarci e non farci trascinare in questo abominio?».