“Adesso ti ammazzo”, paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l’ambulatorio a Mesenzana
Il medico di famiglia, intento a fare una telefonata con un paziente, scappa e chiama i carabinieri. L'uomo denunciato per danneggiamento e minacce
Ha raggiunto l’ambulatorio di Mesenzana mentre il medico di famiglia era all’interno, al telefono con un paziente, chiedendo di essere visitato. Quando il dottore ha chiesto di attendere l’uomo, residente in un paese vicino, ha preso una pietra e sfondato il vetro, per proferire parole minacciose: “Ti ammazzo”.
È successo lunedì scorso, nel pomeriggio. Il dottore ha fatto in tempo a fuggire prima che il pazient riuscisse ad entrare nella struttura che trova alloggio nel palazzo comunale.
Una volta dentro, la devastazione: distrutto monitor, stampante e quant’altro gli veniva a portata di mano.
Tutto ripreso dalle telecamere di video sorveglianza: lo stesso paziente violento si sarebbe anche ferito durante il fatto, su cui procedono ora i carabinieri della Stazione di Luino alla quale è stata presentata una denuncia per “minacce“ e “danneggiamenti“.
«Episodi come questo sono gravissimi», ha commentato il sindaco Alberto Rossi, «e sono preoccupato, molto. Spero che ci siano pene certe e risposta ferme da parte delle istituzioni».
Il sindaco ha annunciato di voler disporre il posizionamento di grate metalliche a protezione degli ingressi del palazzo comunale.
