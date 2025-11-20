Affiliazione alla UISP, una scelta adatta a tutte le associazioni

NOTIZIARIO UISP del 20 novembre 2025

BASKET – I campionati continuano a regalare emozioni

Nel Girone Sud, Cantello torna al successo espugnando il campo di Venegono per 74-67; questa è la quinta vittoria stagionale per i neopromossi Phoenix, che si trovano quarti. Rovello batte Binago, il quale resta ancora a 0 successi stagionali. Nel big match cittadino di Malnate, il Just Drink It vince nettamente contro il Montello Young (73-50); per il Just Drink It è la sesta gioia, mentre il Montello Young subisce il primo stop dopo sei vittorie di fila. L’Irish centra il sesto successo consecutivo con un netto +29 sulla No Look Gerenzano. Infine, c’è stata l’affermazione casalinga di Bst Tradate contro un Boosters Vedano in crisi.

Spostandoci nel Girone Ovest, si registra una vittoria esterna per il Basket Team Castelletto che espugna Legnano contro l’Elegy. Netta e convincente è stata la vittoria del Cso Borsano che sconfigge la Fortitudo Fagnano per 87-58. Bene anche Somma Lombardo, che ha la meglio su Amatori Novara (77-68). Due punti facili sono arrivati per Albizzate nel match casalingo con Oleggio Junior Basket.

Nel Girone Nord, la capolista Besozzo vince il big match interno contro il Deportivo (81-62), centrando il settimo successo consecutivo e allungando in classifica. È la quarta vittoria in campionato per Fuco Basket Varese nel derby interno contro i Pink Panthers, che subiscono la quarta sconfitta consecutiva. Gli Svassi vincono meritatamente contro Bizzozero in trasferta. I Pirates Travedona superano in casa il Basket 2000 Ponte Tresa, una compagine che assieme a Bizzozero staziona nei bassifondi. Chiude il quadro il successo esterno per Buguggiate a Cassano Magnago.

Infine, l’attenzione si sposta sul Girone Est, dove le due prime della classe, Figino e Tavernerio, centrano nuove vittorie fuori casa contro Master’s Hounds e Albavilla. Importante vittoria interna per l’Ac Brenna, che sconfigge Gs Villaguardia per 67-61. Il Kaire Sport fa sua la gara di domenica sera, condannando il San Giovanni Bosco all’ennesima sconfitta. Il programma si chiude con la vittoria di oltre 20 lunghezze di Appiano Gentile sul campo di Senna.

MONDO UISP – Affiliarsi conviene: scegli Uisp per la tua società sportiva



La nuova stagione sportiva è cominciata, se non lo hai ancora fatto scegli Uisp per la tua associazione o società sportiva. Lo sai che affiliarsi all’Uisp conviene? Sarai protagonista delle attività e delle iniziative in tutta Italia: campionati, manifestazioni di sport per tutti, corsi di formazione e aggiornamento per tecnici

educatori e istruttori e dirigenti sportivi. Con l’affiliazione all’Uisp parteciperai alle scelte e alla vita associativa del comitato Uisp della tua città e sarai al centro di un sistema di servizi riservati alla tua associazione: consulenze, aggiornamenti legislativi e normativi, assistenza fiscale.

Con l’affiliazione all’Uisp la tua associazione o società sportiva potrà essere iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. La copertura assicurativa è garantita a tutti i tuoi soci attraverso la tessera Uisp. Fatta l’affiliazione potrai trasmettere on line la richiesta di tesseramento web dei tuoi soci, accedere e aggiornare costantemente i dati a disposizione. Per tutte le informazioni e i dettagli contatta www.uisp.it/varese.

VARESE – Rimboccare cuore e maniche: il CISV cerca volontari



I Ciechi Ipovedenti Sportivi Varesini, affiliati alla Uisp, sono sempre alla ricerca di nuovi volontari anche solo per piccole cose quotidiane. Per quanto riguarda i corsi, visto che la piscina comunale di Varese ha chiuso, l’associazione ha dovuto cercare una nuova soluzione, che ha trovato nella piscina di Induno Olona, che è l’impianto dove ora si può nuotare liberamente e con le precauzioni necessarie a non picchiare la testa contro il bordo. Continuano anche le cene al buio, sia per far conoscere l’associazione CISV, che per raccogliere i fondi necessari a continuare con le attività. La prossima sarà il 28 novembre, alle 19.45, alla mensa Fuoricontesto di via Dunant 2. Un’esperienza in cui il gusto, il tatto e l’olfatto prendono il sopravvento. La cena costa 35 euro e comprende antipasto, primo, secondo, dolce e bevande. Prenotare entro il 25 novembre al numero: 3473129605.

