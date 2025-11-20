Alla Fondazione Bernacchi Gerli Arioli di Gavirate un pomeriggio teatrale per ricordare Gianni Rodari
Domenica 23 novembre lo spettacolo ispirato alla prima vita di Rodari come maestro e cittadino di Gavirate. L’iniziativa rientra nelle attività del Club Amici Varese Premio Gianni Rodari
Un pomeriggio speciale, tra memoria, cultura e affetto familiare. Domenica 23 novembre 2025, alle ore 16, la Fondazione Bernacchi Gerli Arioli ONLUS di Gavirate accoglierà nel salone al piano terra “Il favoloso Gianni”, racconto teatrale dedicato alla figura di Gianni Rodari, eccellente concittadino che proprio a Gavirate visse gli anni dell’adolescenza e i primi passi da insegnante.
Lo spettacolo, a cura della Cooperativa Sociale Fiore che Ride ETS, è ispirato al libro Io, il favoloso Gianni di Alessandro Colombo e vedrà sul palco Stefano Spiniello, Silvia Chiaravalle, Giulia Boretti, con Flavio Milan alla regia e commento sonoro e Graziano Della Valle al supporto tecnico.
Pensato per essere fruibile anche dal pubblico più anziano, lo spettacolo è riservato agli ospiti della struttura e ai loro familiari, per un momento condiviso all’insegna dei ricordi e del valore educativo della fantasia, che ha reso Rodari un pilastro della letteratura per l’infanzia.
Nato a Omegna nel 1920, Rodari si trasferì a Gavirate nel 1930 con la madre, rimasta vedova. Qui frequentò le scuole e insegnò in diversi comuni della provincia prima di intraprendere la carriera giornalistica e letteraria che lo portò a Milano e a Roma.
L’iniziativa è parte delle attività culturali promosse dalla Fondazione ed è inserita nel calendario del Club Amici Varese Premio Gianni Rodari, con il contributo del comitato promotore.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.