Alla Fondazione Bernacchi Gerli Arioli di Gavirate un pomeriggio teatrale per ricordare Gianni Rodari

Un pomeriggio speciale, tra memoria, cultura e affetto familiare. Domenica 23 novembre 2025, alle ore 16, la Fondazione Bernacchi Gerli Arioli ONLUS di Gavirate accoglierà nel salone al piano terra “Il favoloso Gianni”, racconto teatrale dedicato alla figura di Gianni Rodari, eccellente concittadino che proprio a Gavirate visse gli anni dell’adolescenza e i primi passi da insegnante.

Lo spettacolo, a cura della Cooperativa Sociale Fiore che Ride ETS, è ispirato al libro Io, il favoloso Gianni di Alessandro Colombo e vedrà sul palco Stefano Spiniello, Silvia Chiaravalle, Giulia Boretti, con Flavio Milan alla regia e commento sonoro e Graziano Della Valle al supporto tecnico.

Pensato per essere fruibile anche dal pubblico più anziano, lo spettacolo è riservato agli ospiti della struttura e ai loro familiari, per un momento condiviso all’insegna dei ricordi e del valore educativo della fantasia, che ha reso Rodari un pilastro della letteratura per l’infanzia.

Nato a Omegna nel 1920, Rodari si trasferì a Gavirate nel 1930 con la madre, rimasta vedova. Qui frequentò le scuole e insegnò in diversi comuni della provincia prima di intraprendere la carriera giornalistica e letteraria che lo portò a Milano e a Roma.

L’iniziativa è parte delle attività culturali promosse dalla Fondazione ed è inserita nel calendario del Club Amici Varese Premio Gianni Rodari, con il contributo del comitato promotore.