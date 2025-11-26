Arrestato a Cuasso al Monte un 18enne: in casa oltre 200 dosi di cocaina nascoste in un barattolo di riso

Si è conclusa ieri pomeriggio l’attività di spaccio di un neo 18enne, fermato dai carabinieri di Varese con più di 110 grammi di cocaina già suddivisa in dosi. L’operazione, condotta durante un mirato servizio di controllo nella zona della Val Ceresio, ha portato alla scoperta di un vero e proprio piccolo deposito di droga nascosto nell’abitazione del giovane.

I militari hanno intercettato il ragazzo a bordo di un’auto ritenuta sospetta: una verifica immediata ha permesso di trovarlo in possesso di alcune dosi di cocaina. Il comportamento del giovane e gli elementi raccolti hanno spinto gli operatori ad approfondire le indagini, per individuare il luogo in cui il 18enne – presumibilmente senza fissa dimora – nascondeva altra sostanza stupefacente.

La perquisizione successiva ha confermato i sospetti: nel “covo” utilizzato per dormire è stato rinvenuto un grande barattolo di vetro pieno di riso sfuso, al cui interno erano occultate oltre 200 dosi di cocaina preconfezionate. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno trovato denaro contante in euro e franchi svizzeri, una macchina conta-banconote, bilancini di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento.

Il giovane, da poco arrivato sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e condotto alla casa circondariale di Varese, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria. A conferma di una presenza sempre più attenta delle forze dell’ordine nei comuni della Val Ceresio, l’operazione segna un nuovo colpo allo spaccio di droga nell’area di confine.