Asst Sette Laghi organizza tre giornate vaccinali aperte al pubblico con prenotazione

L’Azienda Socio Sanitaria Sette Laghi promuove tre giornate vaccinali dedicate alla prevenzione delle infezioni stagionali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi di profilassi.

Gli open day si terranno sabato 15 novembre, sabato 22 novembre e sabato 13 dicembre 2025, dalle ore 9 alle 15, in tutte le sedi vaccinali dell’ASST.

Durante le tre giornate sarà possibile ricevere la vaccinazione antinfluenzale e, a seconda delle disponibilità, altre vaccinazioni indicate dalle autorità sanitarie per le categorie più esposte.

Le sedi coinvolte sono quelle di Arcisate, in via Campi Maggiore 23; Gazzada, in via Roma 18; Laveno, in via Ceretti 8; Luino, in via Verdi 6; Sesto Calende, in largo Carlo Dell’Acqua 1; Tradate, in via Gradisca 16 e Varese, in viale Borri 57. In tutte le strutture, gli ambulatori saranno aperti al pubblico dalle 9 alle 15 nelle tre giornate programmate.

Le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid-19 saranno effettuate previa prenotazione, attraverso:

Portale Prenota Salute di Regione Lombardia;

Numero verde regionale 800 894 545.

Alle donne in gravidanza sarà garantito l’accesso diretto alle vaccinazioni, senza prenotazione.

Nelle stesse giornate sarà inoltre possibile accedere, senza necessità di prenotazione, a: ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 26 anni per la vaccinazioni anti-HPV; cittadini over 65 e ai pazienti fragili per vaccinazioni contro Herpes Zoster e pneumococco.