Varese News

Salute

ASST Sette Laghi promuove tre giornate vaccinali per la prevenzione delle infezioni stagionali

Gli Open Day si svolgeranno nelle giornate del 15 novembre, 22 novembre e 13 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, in tutte le sedi vaccinali dell’Azienda

vaccinazioni magenta

ASST Sette Laghi promuove tre giornate vaccinali aperte al pubblico, concepite per favorire l’accesso dei cittadini alla prevenzione delle infezioni stagionali.

Gli Open Day si svolgeranno nelle giornate del 15 novembre, 22 novembre e 13 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, in tutte le sedi vaccinali dell’Azienda.

Le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid-19 saranno effettuate previa prenotazione, attraverso:

Portale Prenota Salute di Regione Lombardia;
Numero verde regionale 800 894 545.

Alle donne in gravidanza sarà garantito l’accesso diretto alle vaccinazioni, senza prenotazione.
Nelle stesse giornate sarà inoltre possibile accedere, senza necessità di prenotazione, a: ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 26 anni per la vaccinazioni anti-HPV; cittadini over 65 e ai pazienti fragili per vaccinazioni contro Herpes Zoster e pneumococco.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.