ASST Sette Laghi promuove tre giornate vaccinali per la prevenzione delle infezioni stagionali
Gli Open Day si svolgeranno nelle giornate del 15 novembre, 22 novembre e 13 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, in tutte le sedi vaccinali dell’Azienda
ASST Sette Laghi promuove tre giornate vaccinali aperte al pubblico, concepite per favorire l’accesso dei cittadini alla prevenzione delle infezioni stagionali.
Gli Open Day si svolgeranno nelle giornate del 15 novembre, 22 novembre e 13 dicembre 2025, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, in tutte le sedi vaccinali dell’Azienda.
Le vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid-19 saranno effettuate previa prenotazione, attraverso:
Portale Prenota Salute di Regione Lombardia;
Numero verde regionale 800 894 545.
Alle donne in gravidanza sarà garantito l’accesso diretto alle vaccinazioni, senza prenotazione.
Nelle stesse giornate sarà inoltre possibile accedere, senza necessità di prenotazione, a: ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 26 anni per la vaccinazioni anti-HPV; cittadini over 65 e ai pazienti fragili per vaccinazioni contro Herpes Zoster e pneumococco.
