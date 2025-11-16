Auto contro ostacolo sulla SS336: due giovani coinvolti tra Somma Lombardo e Malpensa
Coinvolte due persone: una donna di 23 anni e un uomo di 24, fuori pericolo di vita
Auto contro ostacolo sulla SS336 dir: due giovani coinvolti tra Somma Lombardo e Malpensa. L’intervento è avvenuto poco dopo le 12.30, attivati vigili del fuoco e polizia stradale
Un incidente stradale si è verificato alle 12:38 di oggi, domenica 16 novembre, lungo la SS 336 dir, nel tratto tra Somma Lombardo e il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. Si è trattato di uno scontro contro un ostacolo.
Secondo quanto riportato dalla centrale operativa Soreu dei Laghi, sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 23 anni e un uomo di 24, fuori pericolo di vita e trasportati all’Ospedale di Gallarate in codice Verde.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e la Polizia Stradale per la messa in sicurezza dell’area e per i rilievi.
(foto sopra di repertorio)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.