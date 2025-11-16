Auto contro ostacolo sulla SS336: due giovani coinvolti tra Somma Lombardo e Malpensa

Auto contro ostacolo sulla SS336 dir: due giovani coinvolti tra Somma Lombardo e Malpensa. L’intervento è avvenuto poco dopo le 12.30, attivati vigili del fuoco e polizia stradale

Un incidente stradale si è verificato alle 12:38 di oggi, domenica 16 novembre, lungo la SS 336 dir, nel tratto tra Somma Lombardo e il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. Si è trattato di uno scontro contro un ostacolo.

Secondo quanto riportato dalla centrale operativa Soreu dei Laghi, sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 23 anni e un uomo di 24, fuori pericolo di vita e trasportati all’Ospedale di Gallarate in codice Verde.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e la Polizia Stradale per la messa in sicurezza dell’area e per i rilievi.

(foto sopra di repertorio)