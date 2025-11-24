Auto divorata dalle fiamme a Busto Arsizio, vigili del fuoco in azione nella notte

Alle 4:00 del mattino di lunedì 24 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio, in via Azimonti, per spegnere le fiamme divampate da un’autovettura. Sul posto sono state inviate un’autopompa e un’autobotte, necessarie per mettere in sicurezza l’area e completare le operazioni di spegnimento.

L’incendio non ha causato feriti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

