Auto divorata dalle fiamme a Busto Arsizio, vigili del fuoco in azione nella notte
L’incendio è avvenuto in via Azimonti. Nessuna persona è rimasta ferita, le cause del rogo sono in fase di accertamento
Alle 4:00 del mattino di lunedì 24 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio, in via Azimonti, per spegnere le fiamme divampate da un’autovettura. Sul posto sono state inviate un’autopompa e un’autobotte, necessarie per mettere in sicurezza l’area e completare le operazioni di spegnimento.
L’incendio non ha causato feriti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.
