Busto Arsizio, bar chiuso per 15 giorni: “Frequentato da pregiudicati e minori ubriachi”

Il Questore di Varese ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar nel centro di Busto Arsizio, a seguito di una serie di episodi che hanno fatto emergere situazioni di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Il provvedimento è stato notificato nella giornata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Busto, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Aggressione e minori ubriachi

A far scattare il provvedimento è stato un episodio avvenuto pochi giorni fa: un uomo ha chiamato il 112 riferendo di essere stato aggredito all’interno del bar. Quando la Polizia è arrivata sul posto, ha trovato più persone in evidente stato di ubriachezza, tra cui cinque minori, intente a consumare alcolici nel locale.

Durante il controllo, uno dei presenti è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e ha avuto un comportamento provocatorio e ostile verso gli agenti, spalleggiato da altri avventori.

Locale segnalato come punto critico

Secondo quanto ricostruito dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese, il bar era già noto come punto di ritrovo abituale per soggetti pregiudicati e dediti all’abuso di alcol, oltre a essere stato in passato teatro di episodi di violenza.

Alla luce delle verifiche e dei numerosi elementi raccolti, la Questura ha deciso di intervenire con la sospensione temporanea della licenza del locale.

Il provvedimento

Il provvedimento rientra tra quelli previsti dalla normativa di pubblica sicurezza, in caso di esercizi pubblici ritenuti pericolosi per l’ordine e la tranquillità collettiva. La chiusura sarà valida per 15 giorni, al termine dei quali il titolare potrà tornare ad aprire, salvo ulteriori accertamenti.