Busto Arsizio piange Patrizia Crosta, volto noto in città e sui social

Era l’amministratrice e fondatrice del gruppo Facebook “Nuovo…Sei di Busto Arsizio se…”, uno dei più partecipati di Busto Arsizio. Aveva 71 anni

Busto Arsizio piange Patrizia Crosta, volto noto in città, nella vita reale e in quella che si articola sui social. Era infatti l’amministratrice e fondatrice del gruppo Facebook “Nuovo…Sei di Busto Arsizio se…”, uno dei più partecipati di Busto Arsizio. Aveva 71 anni ed era malata da qualche tempo. Lascia il figlio Andrea.

Pubblicato il 04 Novembre 2025
