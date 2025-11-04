Busto Arsizio piange Patrizia Crosta, volto noto in città e sui social
Era l’amministratrice e fondatrice del gruppo Facebook “Nuovo…Sei di Busto Arsizio se…”, uno dei più partecipati di Busto Arsizio. Aveva 71 anni
Busto Arsizio piange Patrizia Crosta, volto noto in città, nella vita reale e in quella che si articola sui social. Era infatti l’amministratrice e fondatrice del gruppo Facebook “Nuovo…Sei di Busto Arsizio se…”, uno dei più partecipati di Busto Arsizio. Aveva 71 anni ed era malata da qualche tempo. Lascia il figlio Andrea.
