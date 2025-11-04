Busto Arsizio piange Patrizia Crosta, volto noto in città e sui social

Busto Arsizio piange Patrizia Crosta, volto noto in città, nella vita reale e in quella che si articola sui social. Era infatti l’amministratrice e fondatrice del gruppo Facebook “Nuovo…Sei di Busto Arsizio se…”, uno dei più partecipati di Busto Arsizio. Aveva 71 anni ed era malata da qualche tempo. Lascia il figlio Andrea.