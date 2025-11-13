Cambio al vertice del collegio provinciale Fiaip Varese
Isabella Tafuro nuova presidente per il quadriennio 2025/2029
Cambio ai vertici del collegio provinciale Fiaip Varese, il sindacato degli Agenti Immobiliari Professionali della provincia. L’assemblea degli associati ha infatti provveduto al rinnovo delle cariche direttive, sancendo il passaggio di testimone tra il bustocco Riccardo Ortiz e la gallaratese Isabella Tafuro, eletta presidente per il quadriennio 2025/2029.
Dopo quattro anni di guida, Ortiz lascia così la presidenza, pur restando nel consiglio provinciale. Per Tafuro si tratta di un ritorno al vertice del collegio varesino. Associata a Fiaip da oltre quarant’anni, aveva già ricoperto il ruolo di presidente provinciale prima di assumere l’incarico di vice presidente nazionale della Federazione.
Dopo la presidenza di Alberto Zamberletti e Claudio Piccoli, fu proprio Tafuro a guidare il collegio, lasciando poi il testimone al varesino Luca Simioni, oggi presidente di Fiaip Lombardia. Simioni, attualmente in carica dal 2021, è risultato ieri il più votato tra i consiglieri eletti dall’assemblea varesina e potrebbe essere confermato alla guida regionale nella prossima assemblea Fiaip Lombardia, in programma a Milano il 2 dicembre.
Oltre a Tafuro presidente, l’assise ha eletto consiglieri provinciali per il periodo 2025/2029 Lorenzo Balbo, Fabio Bertazzi, Sara Frontini, Cristina Lualdi, Mario Magnani, Riccardo Ortiz, Raffaella Radaelli e, appunto, Luca Simioni. All’assemblea ha preso parte anche il past president Claudio Piccoli, che nel suo applaudito intervento ha voluto ricordare due figure fondamentali per la storia della Federazione sul territorio: Alberto Zamberletti, fondatore e già presidente di FIAIP Varese, e Marina Maslowsky, consigliera provinciale, entrambi scomparsi dieci anni fa. Un ricordo condiviso e accolto con commozione dagli associati, a testimonianza del forte legame che unisce la comunità professionale della Federazione.
