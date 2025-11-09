Camion in fiamme all’entrata dell’autostrada A8 a Buguggiate, autista lievemente intossicato
L'allarme lanciato poco prima delle 8 di questa mattina. I Vigili del fuoco di Varese sono sul posto
Alle ore 8:00 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Buguggiate sulla SP 1 nei pressi dell’autostrada A8 per l’incendio della motrice di un autoarticolato.
In posto un’ autopompa e un’autobotte, il conducente del mezzo è rimasto lievemente intossicato dal fumo.
La strada interessata è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.