Varese News

Varese Laghi

Camion in fiamme all’entrata dell’autostrada A8 a Buguggiate, autista lievemente intossicato

L'allarme lanciato poco prima delle 8 di questa mattina. I Vigili del fuoco di Varese sono sul posto

Incendio camion buguggiate

Alle ore 8:00 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Buguggiate sulla SP 1 nei pressi dell’autostrada A8 per l’incendio della motrice di un autoarticolato.
In posto un’ autopompa e un’autobotte, il conducente del mezzo è rimasto lievemente intossicato dal fumo.

Galleria fotografica

Incendio camion Buguggiate 4 di 4
Incendio camion buguggiate
Incendio camion buguggiate
Incendio camion buguggiate
Incendio camion buguggiate

La strada interessata è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Incendio camion Buguggiate 4 di 4
Incendio camion buguggiate
Incendio camion buguggiate
Incendio camion buguggiate
Incendio camion buguggiate

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.