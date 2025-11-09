Camion in fiamme all’entrata dell’autostrada A8 a Buguggiate, autista lievemente intossicato

Alle ore 8:00 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Buguggiate sulla SP 1 nei pressi dell’autostrada A8 per l’incendio della motrice di un autoarticolato.

In posto un’ autopompa e un’autobotte, il conducente del mezzo è rimasto lievemente intossicato dal fumo.

La strada interessata è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento.