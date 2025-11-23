Castellanzese beffata all’ultimo respiro, la Casatese Merate passa 2-1 al “Provasi”

Foto: Mauro Lucchi (Fotografo Ufficiale U.S.D. Castellanzese 1921)

La Castellanzese è uscita sconfitta dalla difficile gara del “Provasi” contro la Casatese Merate. La formazione ospite è riuscita a sbloccare il risultato all’11’ del primo tempo, grazie alla rete del bomber Gningue, salito a quota 6 in stagione. La squadra di Giuseppe Commisso ha conservato il vantaggio fino al quarto d’ora della ripresa, quando i padroni di casa hanno segnato il gol dell’1-1, grazie ad un colpo di testa di Rusconi. La compagine lecchese è riuscita a ritornare davanti nel punteggio al terzo minuto di recupero, grazie al gol di Goffi che ha siglato il definitivo 2-1. Questa vittoria è fondamentale per la Casatese Merate che continua la sua corsa nei piani alti della classifica. I rossoblù sono saldamente al quarto posto con 24 punti a -5 dalla vetta occupata dal Chievo Verona. La Castellanzese rimane invece a metà classifica a 17, insieme a Milan Futuro e Virtus Ciserano Bergamo, a 3 punti dai playoff e a +4 sui playout.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con un 4-3-1-2 che prevede Poli tra i pali, davanti a lui c’è il quartetto composto da Rusconi, Gritti, Tordini e Micheri, a centrocampo giocano Giuliani, Lacchini e Castelletto, in avanti ci sono Merkaj e Chessa, con Vernocchi alle loro spalle. La Casatese Merate risponde con lo stesso modulo con Lionetti in porta, Pozzoli, Milani, Corno e Geddo in difesa, in mezzo giocano Mendola, Ndao e Carannante, sulla trequarti agisce Avinci a supporto di Gningue e Isella. Il direttore di gara è Samuel Dania di Milano ed è supportato dagli assistenti Michele Criscuolo di Torre Annunziata e Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore.

Primo tempo

La Casatese Merate si rende subito pericolosa con Gningue, fermato dall’ottimo intervento di Tordini appena dentro l’area di rigore. Gli ospiti passano in vantaggio dopo undici minuti proprio con Gningue, bravo a sfruttare una ripartenza sul lato destro di Mendola e a concludere dall’interno dell’area con un tiro a scendere sul palo opposto rispetto a Poli. È capitan Gritti a provare a suonare la carica con un colpo di testa da buona posizione su punizione di Chessa, ma il pallone esce di pochi centimetri. Episodio da rivedere poco prima della mezz’ora, quando l’arbitro annulla la rete di Merkaj, servito alla perfezione da un bel cross di Rusconi, per una sospetta posizione di fuorigioco dell’attaccante albanese, decisione che lascia più di un dubbio. La Castellanzese deve poi rinunciare a Chessa, fermato da un problema muscolare al 35’, sostituito da Guerrisi. I neroverdi prendono campo e, a quattro minuti dall’intervallo, sfiorano il pareggio: Guerrisi scende sulla sinistra, supera il diretto avversario e appoggia al centro per Merkaj, il cui tiro però si alza sopra la traversa della porta difesa da Lionetti. La prima frazione si chiude dopo 2 minuti di recupero con gli ospiti avanti 1-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre con una grande occasione per la Castellanzese dopo dieci minuti: Guerrisi “spizza” di testa per Vernocchi sulla sinistra, che con una finta e controfinta si libera al tiro dal limite dell’area, colpendo il palo con Lionetti battuto; sulla ribattuta Merkaj prova a concludere, ma la difesa si salva in angolo. Sul corner successivo i neroverdi trovano il meritato pareggio con il primo gol stagionale di Rusconi, bravo a colpire di testa dal centro dell’area e a firmare l’1-1. All’ultimo respiro, però, la Casatese trova il nuovo e definitivo vantaggio: Goffi, da pochi passi, insacca di testa e regala la vittoria alla squadra di mister Commisso, al termine di una partita comunque giocata ad alti livelli dalla Castellanzese.

TABELLINO

CASTELLANZESE – CASATESE MERATE 1–2 (0-1)

RETI: 11’ pt Gningue (Casatese), 16’ st Rusconi (Castellanzese), 48’ st Goffi (Casatese)

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Poli; Rusconi, Gritti, Tordini, Micheri (35’ st Rausa); Giuliani (44’ st Airaghi), Lacchini, Castelletto; Vernocchi (32’ st Foglio); Chessa (33’ pt Guerrisi), Merkaj. A disposizione: Dominioni, Selmo, Ujka, Pasqualini, Cirigliano. Allenatore: Ivan Del Prato

CASATESE MERATE (4-3-1-2): Lionetti; Pozzoli, Milani, Corno (42’ st Ferrante), Geddo; Mendola (22’ st Diana), Ndao (1’ st Braida), Carannante; Avinci (17’ st Mecca); Isella, El Hadji (35’ st Goffi). A disposizione: Bragotto, Duca, Servietti, Losa. Allenatore: Giuseppe Commisso

ARBITRO: Samuel Dania di Milano; assistenti Michele Criscuolo di Torre Annunziata e Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore

AMMONITI: 41’ pt Ndao (Casatese), 29’ st Carannante (Casatese)

RECUPERO: 2’ + 4’

RISULTATI 13° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Brusaporto – Caldiero 0-1, CASTELLANZESE – CASATESE MERATE 1-2, Folgore Caratese – Scanzorosciate 1-0, Sondrio – Breno 2-2, Pavia – Leon 1-2, Real Calepina – Oltrepò 1-2, VARESINA – VIRTUS CGB 0-1, Villa Valle – Club Milano 2-1, Vogherese – Chievo 0-1.

CLASSIFICA

Chievo 29, Folgore Caratese 27, Brusaporto 26, Casatese Merate 24, Villa Valle 20, Caldiero 19, Leon e Oltrepò (-1) 18, CASTELLANZESE, Milan Futuro e Virtus CGB 17, Breno 15, Real Calepina 13, Scanzorosciate 12, Vogherese 11, VARESINA e Pavia 10, Sondrio 5.