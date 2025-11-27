Catamarani rovesciati, scuole inadeguate e il lago di Varese che diventa grande
Le notizie da ascoltare del 27 novembre
Le notizie del 27 novembre in podcast. L’episodio si apre con i problemi infrastrutturali che affliggono le scuole, evidenziando le proteste degli studenti dell’ISIS Facchinetti per le palestre inutilizzabili e le infiltrazioni nei laboratori.
Vengono poi trattati temi di ordine pubblico, come i controlli di carabinieri e polizia a Gallarate che hanno portato a denunce e al ritrovamento di lavoratori in nero, e incidenti sul Lago Maggiore.
Inoltre, il notiziario affronta una controversia politica legata al Lago di Varese, inserito in un disegno di legge nazionale sul contrasto al bracconaggio ittico in modo ritenuto arbitrario da alcuni deputati locali. Le notizie locali riguardano anche la demolizione della storica tessitura Arnetta a Gazzada Schiano e gli aggiornamenti sportivi relativi al basket. Infine, il segmento si conclude con un’ampia carrellata di appuntamenti culturali e sociali previsti nel weekend, tra cui la celebrazione del ventennale della Biblioteca Friera, un talk sulla scena rap locale e un evento dedicato alla solidarietà e alla cultura.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.