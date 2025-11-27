Varese News

Catamarani rovesciati, scuole inadeguate e il lago di Varese che diventa grande

Le notizie da ascoltare del 27 novembre

Isis Facchinetti di Castellanza

Le notizie del 27 novembre in podcast. L’episodio si apre con i problemi infrastrutturali che affliggono le scuole, evidenziando le proteste degli studenti dell’ISIS Facchinetti per le palestre inutilizzabili e le infiltrazioni nei laboratori.

Vengono poi trattati temi di ordine pubblico, come i controlli di carabinieri e polizia a Gallarate che hanno portato a denunce e al ritrovamento di lavoratori in nero, e incidenti sul Lago Maggiore.

Inoltre, il notiziario affronta una controversia politica legata al Lago di Varese, inserito in un disegno di legge nazionale sul contrasto al bracconaggio ittico in modo ritenuto arbitrario da alcuni deputati locali. Le notizie locali riguardano anche la demolizione della storica tessitura Arnetta a Gazzada Schiano e gli aggiornamenti sportivi relativi al basket. Infine, il segmento si conclude con un’ampia carrellata di appuntamenti culturali e sociali previsti nel weekend, tra cui la celebrazione del ventennale della Biblioteca Friera, un talk sulla scena rap locale e un evento dedicato alla solidarietà e alla cultura.

Pubblicato il 27 Novembre 2025
