Chiuso bar per 15 giorni a Somma Lombardo. Troppi episodi di violenza e disordine
Il provvedimento del Questore di Varese è arrivato dopo controlli, denunce e una rissa con venti persone coinvolte
La Polizia di Stato di Varese ha notificato al titolare di un bar del centro di Somma Lombardo il provvedimento con cui il Questore Carlo Mazza ha disposto la chiusura dell’esercizio per 15 giorni.
La decisione segue un’articolata attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, avviata dopo diversi controlli effettuati dai Carabinieri della città. Durante l’ultimo intervento, i militari hanno denunciato quattro persone per ubriachezza molesta e altre due per violazioni al Testo Unico sull’Immigrazione.
Non si è trattato di un episodio isolato: dagli accertamenti è emerso che il locale era divenuto abituale punto di ritrovo per soggetti pregiudicati e frequentatori dediti all’abuso di alcol. Inoltre, nel corso del tempo, il bar è stato teatro di episodi di violenza che hanno generato turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. Particolarmente significativo l’intervento di inizio novembre, quando i Carabinieri sono dovuti intervenire per una rissa che ha coinvolto una ventina di persone. Sulla base delle evidenze raccolte, il Questore ha applicato l’articolo 100 del T.U.L.P.S., sospendendo la licenza del locale per garantire la tutela dei cittadini e ristabilire condizioni adeguate di sicurezza.
