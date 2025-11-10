Varese News

Come la musica cambia (e ci cambia): una serata con Luca Sofri

Al centro dell’incontro di lunedì 24 novembre a Materia, il nuovo numero di Cose spiegate bene dedicato alla musica e il libro Playlist, edito da Altrestorie

Un viaggio dentro la musica, tra aneddoti, trasformazioni e passioni condivise. Lunedì 24 novembre alle ore 21 Materia si prepara ad ospitare Luca Sofri, giornalista e fondatore de Il Post, per l’incontro “In viaggio con Luca Sofri e la musica che gira intorno”, una serata dedicata a chi ama la musica in tutte le sue forme – da quella che ha fatto la storia a quella che accompagna la vita di ogni giorno.

L’appuntamento prende spunto dal nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post che in questa edizione esplora il mondo della musica: dai palchi di Woodstock agli algoritmi di Spotify, dai canti delle balene alle canzoni che hanno segnato generazioni intere. Un racconto che intreccia cultura, tecnologia e curiosità, mostrando come la musica e il nostro modo di ascoltarla siano cambiati nel tempo.

Nel corso della serata, Sofri presenterà anche il suo nuovo libro, Playlist, pubblicato da Altrestorie, una raccolta di brani, riflessioni e memorie personali che rivelano quanto la musica attraversi le nostre vite, influenzando emozioni, abitudini e ricordi.

Un’occasione per scoprire il dietro le quinte di ciò che ascoltiamo ogni giorno – e per lasciarsi guidare, ancora una volta, “dalla musica che gira intorno”.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALL’INCONTRO

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno. 

Pubblicato il 10 Novembre 2025
