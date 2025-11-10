Come la musica cambia (e ci cambia): una serata con Luca Sofri

Un viaggio dentro la musica, tra aneddoti, trasformazioni e passioni condivise. Lunedì 24 novembre alle ore 21 Materia si prepara ad ospitare Luca Sofri, giornalista e fondatore de Il Post, per l’incontro “In viaggio con Luca Sofri e la musica che gira intorno”, una serata dedicata a chi ama la musica in tutte le sue forme – da quella che ha fatto la storia a quella che accompagna la vita di ogni giorno.

L’appuntamento prende spunto dal nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post che in questa edizione esplora il mondo della musica: dai palchi di Woodstock agli algoritmi di Spotify, dai canti delle balene alle canzoni che hanno segnato generazioni intere. Un racconto che intreccia cultura, tecnologia e curiosità, mostrando come la musica e il nostro modo di ascoltarla siano cambiati nel tempo.

Nel corso della serata, Sofri presenterà anche il suo nuovo libro, Playlist, pubblicato da Altrestorie, una raccolta di brani, riflessioni e memorie personali che rivelano quanto la musica attraversi le nostre vite, influenzando emozioni, abitudini e ricordi.

Un’occasione per scoprire il dietro le quinte di ciò che ascoltiamo ogni giorno – e per lasciarsi guidare, ancora una volta, “dalla musica che gira intorno”.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno.