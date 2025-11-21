Controllo del Vicinato, incontro ai Ronchi di Gallarate
Appuntamento a breve al centro sociale Bocciofila Ronchese, per un coinvolgimento attivo dei cittadini
Il Comune di Gallarate rafforza il proprio impegno sulla sicurezza urbana attraverso il progetto “Controllo del Vicinato”, un modello virtuoso di collaborazione tra cittadini e istituzioni che si sta affermando come strumento efficace di prevenzione e tutela del territorio.
Lo fa con un nuovo incontro rivolto al quartiere Ronchi.
Appuntamento il 1° dicembre al centro sociale Bocciofila Ronchese, in via Montello 74.
«Il Controllo del Vicinato non è una semplice iniziativa, ma una strategia concreta di sicurezza partecipata che rende i cittadini protagonisti attivi nella difesa della propria comunità» dichiara l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Germano Dall’Igna (nella foto). «Vogliamo quartieri più consapevoli, più reattivi e più sicuri. Per questo rivolgiamo un appello chiaro e diretto: la partecipazione non deve limitarsi al solo rione Ronchi, ma coinvolgere tutti i rioni della città. La sicurezza non ha confini di quartiere, è un bene comune che si costruisce insieme, giorno dopo giorno»,
«Un plauso sincero va agli agenti della Polizia Locale, sempre presenti sul campo, che con professionalità, determinazione e spirito di servizio rappresentano un punto di riferimento costante per i cittadini e un presidio concreto di legalità e controllo del territorio. Il loro lavoro quotidiano è la prima linea a tutela della nostra comunità.»
L’amministrazione comunale invita quindi tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, ribadendo che solo attraverso collaborazione, consapevolezza e senso civico è possibile costruire una Gallarate più sicura, più coesa e più resiliente, grazie
