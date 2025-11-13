Dopo il malore è stato rimandato lo spettacolo di Branduardi a Varese: nuova data a maggio 2026
Chi fosse impossibilitato a partecipare alla nuova data potrà richiedere il rimborso del biglietto entro il 20 dicembre 2025. Le modalità variano in base al canale di acquisto
Lo spettacolo di Angelo Branduardi previsto per sabato 29 novembre al Teatro Intred di Varese è stato ufficialmente rinviato. A comunicarlo è la direzione del teatro, che specifica come la decisione sia legata a motivi di salute dell’artista.
L’8 novembre Branduardi era stato ricoverato per accertamenti, a causa di un lieve malore. L’artista era nella sua casa a Bedero Valcuvia quando si è sentito male ed era stato trasportato in una struttura sanitaria dove è stato sottoposto a indagini.
La nuova data: appuntamento il 9 maggio 2026
I fan del celebre cantautore dovranno attendere la primavera per rivederlo sul palco varesino: il concerto è stato riprogrammato per sabato 9 maggio 2026 alle ore 20. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data, senza necessità di sostituzione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare alla nuova data potrà richiedere il rimborso del biglietto entro il 20 dicembre 2025. Le modalità variano in base al canale di acquisto.
Per chi ha comprato online tramite Ticketone, è necessario seguire la procedura indicata sul sito ufficiale www.ticketone.it. Per chi ha acquistato i biglietti direttamente presso il Teatro Intred, il rimborso va richiesto riconsegnando i biglietti integri alla biglietteria.
