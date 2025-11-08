Malore per Angelo Branduardi ricoverato per accertamenti

È ricoverato per accertamenti, a causa di un lieve malore, il popolare cantautore Angelo Branduardi. L’artista era nella sua casa a Bedero Valcuvia quando si è sentito male. È stato trasportato in una struttura sanitaria dove è stato sottoposto a indagini.

Il suo entourage ha comunicato che il concerto previsto per domani, 9 novembre, a Roma è stato spostato al 26 dicembre.