Malore per Angelo Branduardi ricoverato per accertamenti
Il popolare cantautore avrebbe dovuto esibirsi domenica 9 novemre a Roma ma ha spostato la data a dicembre
È ricoverato per accertamenti, a causa di un lieve malore, il popolare cantautore Angelo Branduardi. L’artista era nella sua casa a Bedero Valcuvia quando si è sentito male. È stato trasportato in una struttura sanitaria dove è stato sottoposto a indagini.
Il suo entourage ha comunicato che il concerto previsto per domani, 9 novembre, a Roma è stato spostato al 26 dicembre.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.