Scontro tra due auto a Busto Arsizio: due i soccorsi, rallentamenti al traffico del mattino
La Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Donatori del Sangue insieme ai sanitari per soccorrere le persone coinvolte nello scontro
Un incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 27 novembre, intorno alle 8.15 a Busto Arsizio, in via Donatori del Sangue. Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili. A bordo di uno dei veicoli si trovava una donna di 38 anni.
L’impatto ha richiesto l’intervento di diversi mezzi di soccorso: sul posto sono giunti una squadra del Vigili del Fuoco di Varese, la Polizia Locale di Busto Arsizio, due ambulanze e un’automedica.
Almeno due persone sono state coinvolte nello scontro ma fortunatamente non sembrano esserci gravi conseguenze. I codici di intervento dei soccorritori sono un codice verde e un codice giallo, non si segnalano pertanto feriti in pericolo di vita.
Lo scontro ha causato rallentamenti alla circolazione, in particolare lungo via Donatori del Sangue, che collega diversi quartieri cittadini e nelle prime ore del mattino è percorsa da molti veicoli diretti verso scuole e luoghi di lavoro. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un’ora.
