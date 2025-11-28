Duecento ragazzi al lavoro per il progetto “Busto Sicura”
Una lezione su percezione e prevenzione dei pericoli ha avuto per destinatari i liceali di The International Academy, realtà d’eccellenza di ACOF Olga Fiorini
Il progetto “Busto sicura – La città che vogliamo” è entrato nella sua fase più intensa. Alla sala Tramogge dei Molini Marzoli, i liceali di The International Academy (la scuola superiore quadriennale bilingue di ACOF Olga Fiorini) hanno incontrato un serie di esperti per iniziare ad analizzare la situazione territoriale e per ricevere gli stimoli giusti per la costruzione di proposte utili a migliorare la sicurezza.
I giovani sono stati accolti dall’assessore Matteo Sabba e dalla presidente del Consiglio comunale Laura Rogora (accompagnata dal consigliere Orazio Tallarida), i quali hanno sottolineato il ruolo decisivo che le nuove generazioni possono svolgere per provare a costruire una città più sana e vivibile.
Poi la parola è passata ai tecnici. il comandante della polizia locale, Stefano Lanna, ha descritto nel dettaglio il funzionamento dei servizi di controllo, evidenziando le responsabilità in capo ai vigili anche su questo versante. Il tema della percezione soggettiva è stato al centro del discorso del criminologo Cristiano Chiti che ha evidenziato come la sensazione di insicurezza sia spesso dovuta al degrado o alla mancanza di cura e illuminazione. Per la sociologa e criminologa Simona Tozzi proprio la riconquista delle zone degradate delle nostre città è il primo passo per invertire la rotta, mentre l’avvocato Davide Mantovan ha voluto porre l’accento sull’atteggiamento che ogni singolo deve tenere nel gestire le situazioni di pericolo, nella consapevolezza che ciascuno di noi è il primo responsabile della propria sicurezza. Antonio Lotito, già comandante di polizia locale e presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri di Legnano, ha invece illustrato gli ultimi decreti con le normative in carico ai gestori dei locali, perché sono spesso questi i luoghi in cui si registrano risse e violenze fra giovani. Il senso degli interventi è stato racchiuso in una citazione della scrittrice Jane Jacobs: «L’ordine pubblico non è mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto questa sia necessaria, ma da una rete spontanea di controllo sociale esercitato dagli stessi cittadini».
Il progetto “Busto sicura”, rivolto a circa 200 studenti e sviluppato in collaborazione con l’assessorato alla Sicurezza del Comune di Busto Arsizio, proseguirà per tutta l’annata scolastica e porterà al varo di proposte concrete, com’è nello stile della struttura educativa diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini.
Attraverso un questionario rivolto a tutti i ragazzi delle scuole cittadine – dalla seconda media all’ultimo anno di superiori – i liceali dell’Academy definiranno una mappa puntuale dei luoghi sensibili per la presenza di baby gang, attività di spaccio e violenze in genere. Ma non solo: questa cartina diventerà successivamente digitale, rappresentando l’elemento centrale di una App per telefoni cellulari con cui tutti i cittadini potranno fare segnalazioni in tempo reale di problemi e pericoli. La collaborazione con il comando di polizia locale bustese consentirà di avere un filo diretto per organizzare verifiche e interventi.
Un progetto, quello coordinato dalla preside Laura Papini e dalla referente di educazione civica Monica Gorrasi, che punta sull’ascolto dei giovani e ad intercettare la loro voglia di rendere più sicura la città.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.