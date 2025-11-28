Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Duecento ragazzi al lavoro per il progetto “Busto Sicura”

Una lezione su percezione e prevenzione dei pericoli ha avuto per destinatari i liceali di The International Academy, realtà d’eccellenza di ACOF Olga Fiorini

Generico 24 Nov 2025

Il progetto “Busto sicura – La città che vogliamo” è entrato nella sua fase più intensa. Alla sala Tramogge dei Molini Marzoli, i liceali di The International Academy (la scuola superiore quadriennale bilingue di ACOF Olga Fiorini) hanno incontrato un serie di esperti per iniziare ad analizzare la situazione territoriale e per ricevere gli stimoli giusti per la costruzione di proposte utili a migliorare la sicurezza.

I giovani sono stati accolti dall’assessore Matteo Sabba e dalla presidente del Consiglio comunale Laura Rogora (accompagnata dal consigliere Orazio Tallarida), i quali hanno sottolineato il ruolo decisivo che le nuove generazioni possono svolgere per provare a costruire una città più sana e vivibile.

Poi la parola è passata ai tecnici. il comandante della polizia locale, Stefano Lanna, ha descritto nel dettaglio il funzionamento dei servizi di controllo, evidenziando le responsabilità in capo ai vigili anche su questo versante. Il tema della percezione soggettiva è stato al centro del discorso del criminologo Cristiano Chiti che ha evidenziato come la sensazione di insicurezza sia spesso dovuta al degrado o alla mancanza di cura e illuminazione. Per la sociologa e criminologa Simona Tozzi proprio la riconquista delle zone degradate delle nostre città è il primo passo per invertire la rotta, mentre l’avvocato Davide Mantovan ha voluto porre l’accento sull’atteggiamento che ogni singolo deve tenere nel gestire le situazioni di pericolo, nella consapevolezza che ciascuno di noi è il primo responsabile della propria sicurezza. Antonio Lotito, già comandante di polizia locale e presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri di Legnano, ha invece illustrato gli ultimi decreti con le normative in carico ai gestori dei locali, perché sono spesso questi i luoghi in cui si registrano risse e violenze fra giovani. Il senso degli interventi è stato racchiuso in una citazione della scrittrice Jane Jacobs: «L’ordine pubblico non è mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto questa sia necessaria, ma da una rete spontanea di controllo sociale esercitato dagli stessi cittadini».

Il progetto “Busto sicura”, rivolto a circa 200 studenti e sviluppato in collaborazione con l’assessorato alla Sicurezza del Comune di Busto Arsizio, proseguirà per tutta l’annata scolastica e porterà al varo di proposte concrete, com’è nello stile della struttura educativa diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini.

Attraverso un questionario rivolto a tutti i ragazzi delle scuole cittadine – dalla seconda media all’ultimo anno di superiori – i liceali dell’Academy definiranno una mappa puntuale dei luoghi sensibili per la presenza di baby gang, attività di spaccio e violenze in genere. Ma non solo: questa cartina diventerà successivamente digitale, rappresentando l’elemento centrale di una App per telefoni cellulari con cui tutti i cittadini potranno fare segnalazioni in tempo reale di problemi e pericoli. La collaborazione con il comando di polizia locale bustese consentirà di avere un filo diretto per organizzare verifiche e interventi.

Un progetto, quello coordinato dalla preside Laura Papini e dalla referente di educazione civica Monica Gorrasi, che punta sull’ascolto dei giovani e ad intercettare la loro voglia di rendere più sicura la città.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.