È morta l’anziana travolta in via Milano a Somma Lombardo il 24 ottobre
Emilia Peruzzotti è deceduta in ospedale dopo quasi due settimane. È il secondo incidente mortale in quel tratto, dopo quello di inizio agosto che costò la vita a Uberto Casolo Ginelli
Non ce l’ha fatta Emilia Peruzzotti, la donna di 94 anni investita lo scorso 24 ottobre sul Sempione a Somma Lombardo, via Milano. L’anziana è deceduta in ospedale a Varese dopo quasi due settimane di ricovero (le sue condizioni erano apparse subito molto gravi).
La Procura di Busto Arsizio ha chiesto indagini per chiarire le responsabilità dell’automobilista che l’aveva travolta all’altezza del civico 65.
È il secondo incidente mortale in pochi mesi sul Sempione a Somma Lombardo: lo scorso 8 agosto era stato travolto Uberto Casolo Ginelli, 86 anni, deceduto poi in ospedale per le ferite riportate, nonostante in un primo momento non sembrasse grave.
I parenti di Casolo Ginelli avevano anche chiesto testimoni per chiarire le responsabilità nell’incidente.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.