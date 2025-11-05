Varese News

È morta l’anziana travolta in via Milano a Somma Lombardo il 24 ottobre

Emilia Peruzzotti è deceduta in ospedale dopo quasi due settimane. È il secondo incidente mortale in quel tratto, dopo quello di inizio agosto che costò la vita a Uberto Casolo Ginelli

Non ce l’ha fatta Emilia Peruzzotti, la donna di 94 anni investita lo scorso 24 ottobre sul Sempione a Somma Lombardo, via Milano. L’anziana è deceduta in ospedale a Varese dopo quasi due settimane di ricovero (le sue condizioni erano apparse subito molto gravi).

La Procura di Busto Arsizio ha chiesto indagini per chiarire le responsabilità dell’automobilista che l’aveva travolta all’altezza del civico 65.

È il secondo incidente mortale in pochi mesi sul Sempione a Somma Lombardo: lo scorso 8 agosto era stato travolto Uberto Casolo Ginelli, 86 anni, deceduto poi in ospedale per le ferite riportate, nonostante in un primo momento non sembrasse grave.

I parenti di Casolo Ginelli avevano anche chiesto testimoni per chiarire le responsabilità nell’incidente.

Roberto Morandi
Pubblicato il 05 Novembre 2025
