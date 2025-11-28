Estrema destra in piazza a Gallarate, strade chiuse e divieto di parcheggio intorno a piazza Garibaldi
Il raduno del comitato guidato da Casa Pound impone la chiusura della piazza centrale. Contromisura: parcheggio scontato al silos Seprio Park
Il raduno dell’estrema destra a Gallarate, guidato da Casa Pound, impone la chiusura di piazza Garibaldi e vie limitrofe, con divieto di parcheggio. (La foto è d’archivio; Palazzo Minoletti è ora in restauro)
Il presidio del Comitato “Remigrazione e riconquista” è stato spostato da Questura e Prefettura dalla centrale piazza Libertà alla attigua piazza Garibaldi e sarà vigilato da ampio dispositivo di ordine pubblico (per quanto non siano annunciate contestazioni organizzate). Per questa ragione il Comune deve “svuotare” la piazza per lasciare posto al raduno.
Operativamente la domenica 30 novembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00, è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Piazza Garibaldi (area centrale) e in Via Castelli, la breve via che entra da via Verdi. È prevista anche la chiusura alla circolazione veicolare di Piazza Garibaldi (eccetto corsia lato ovest) e di Via Castelli, nonché la Via Verdi (nel tratto non Ztl) e l’uscita di Via Manzoni su Via Verdi stessa. È ripristinato il doppio senso di circolazione dei veicoli in Via Manzoni, per chi ha diritto ad accedere alla Ztl.
La “perdita” di piazza Garibaldi, con decine di parcheggi, non è cosa da poco in periodo pre-natalizio, per questo il Comune ha deciso di attuare una promozione per il parcheggio sotterraneo Seprio Park, che sarà accessibile a prezzo ridotto di un’euro l’ora.
Estrema destra a Gallarate, piazza spostata e interrogazione parlamentare
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.