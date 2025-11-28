Varese News

Estrema destra in piazza a Gallarate, strade chiuse e divieto di parcheggio intorno a piazza Garibaldi

Il raduno del comitato guidato da Casa Pound impone la chiusura della piazza centrale. Contromisura: parcheggio scontato al silos Seprio Park

piazza Garibaldi Gallarate

Il raduno dell’estrema destra a Gallarate, guidato da Casa Pound, impone la chiusura di piazza Garibaldi e vie limitrofe, con divieto di parcheggio. (La foto è d’archivio; Palazzo Minoletti è ora in restauro)

Il presidio del Comitato “Remigrazione e riconquista” è stato spostato da Questura e Prefettura dalla centrale piazza Libertà alla attigua piazza Garibaldi e sarà vigilato da ampio dispositivo di ordine pubblico (per quanto non siano annunciate contestazioni organizzate). Per questa ragione il Comune deve “svuotare” la piazza per lasciare posto al raduno.

Operativamente la domenica 30 novembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00, è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Piazza Garibaldi (area centrale) e in Via Castelli, la breve via che entra da via Verdi. È prevista anche la chiusura alla circolazione veicolare di Piazza Garibaldi (eccetto corsia lato ovest) e di Via Castelli, nonché la Via Verdi (nel tratto non Ztl) e l’uscita di Via Manzoni su Via Verdi stessa. È ripristinato il doppio senso di circolazione dei veicoli in Via Manzoni, per chi ha diritto ad accedere alla Ztl.

La “perdita” di piazza Garibaldi, con decine di parcheggi, non è cosa da poco in periodo pre-natalizio, per questo il Comune ha deciso di attuare una promozione per il parcheggio sotterraneo Seprio Park, che sarà accessibile a prezzo ridotto di un’euro l’ora.

Estrema destra a Gallarate, piazza spostata e interrogazione parlamentare

Pubblicato il 28 Novembre 2025
