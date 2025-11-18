Paura per l’incendio a Brezzo di Bedero, fiamme partite forse da una stufa

Il rogo prima dell’alba, con una casa che ha subito danni pesanti per le fiamme scaturite intorno alle 5 di martedì in una villetta di via alla Pineta a Brezzo di Bedero, paesino del Luinese fra montagna e lago (nella foto, i vigili del fuoco al lavoro).

Galleria fotografica Brucia una casa a Brezzo di Bedero 4 di 5

Alle 8 di martedì erano ancora in atto le operazioni di spegnimento delle fiamme partite nella notte in un’abitazione non distante a quella dove sorge il Villaggio Olandese e ha riguardato una villetta di recente costruzione andata in fiamme.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio ha riguardato il tetto e potrebbe avere a che fare con una canna fumaria o il funzionamento di una stufa, ma sono in corso accertamenti peecisi sule cause. Gli occupanti della casa, in tutto tre, hanno fatto in tempo a uscire dall’abitazione per dare l’allarme (sul posto hanno operato un’ambulanza di Padana emergenza, due autobotti dei vigili del fuoco – una da Varese e l’altra da Busto Arsizio – oltre ad una partenza “Aps” d Luino, oltre ai carabinieri della Compagnia di Luino).

Sono in corso le attività di verifica per risalire con precisione alle cause del rogo.