Paura per l’incendio a Brezzo di Bedero, fiamme partite forse da una stufa

L'incendio ha divorato il tetto. Salvi i tre occupanti. Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco

Generico 17 Nov 2025

Il rogo prima dell’alba, con una casa che ha subito danni pesanti per le fiamme scaturite intorno alle 5 di martedì in una villetta di via alla Pineta a Brezzo di Bedero, paesino del Luinese fra montagna e lago (nella foto, i vigili del fuoco al lavoro).

Alle 8 di martedì erano ancora in atto le operazioni di spegnimento delle fiamme partite nella notte in un’abitazione  non distante a quella dove sorge il Villaggio Olandese e ha riguardato una villetta di recente costruzione andata in fiamme.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio ha riguardato il tetto e potrebbe avere a che fare con una canna fumaria o il funzionamento di una stufa, ma sono in corso accertamenti peecisi sule cause. Gli occupanti della casa, in tutto tre, hanno fatto in tempo a uscire dall’abitazione per dare l’allarme (sul posto hanno operato un’ambulanza di Padana emergenza, due autobotti dei vigili del fuoco – una da Varese e l’altra da Busto Arsizio – oltre ad una partenza “Aps” d Luino, oltre ai carabinieri della Compagnia di Luino).

Sono in corso le attività di verifica per risalire con precisione alle cause del rogo.

Andrea Camurani
andrea.camurani@varesenews.it

Pubblicato il 18 Novembre 2025
