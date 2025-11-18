Varese News

Fiamme in un’abitazione al Villaggio Olandese, intervengono i Vigili del Fuoco

L'incendio si è sviluppato nella notte tra lunedì 17 e martedì 18: intervenute squadre da Luino, Ispra e Varese. Non ci sono feriti

L\'incendio in località Villaggio Olandese nelle immagini dei Vigili del Fuoco

In una nottata caratterizzata dal forte vento, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con numerosi uomini e mezzi anche al Villaggio Olandese, la zona residenziale amata dai turisti stranieri che si trova nel territorio di Brezzo di Bedero.

Un incendio si è infatti sviluppato durante la notte tra lunedì 17 e martedì 18, poco dopo le 4,30: a essere interessata dalle fiamme è un’abitazione singola situata in via alla Pineta, strada che attravarsa il Villaggio Olandese.

Non si registrano persone ferite ma la situazione ha richiesto un intervento in forze. Sul posto si sono recate le squadre provenienti dalla vicina Luino e da Ispra mentre da Varese sono giunti un’autobotte e un carro aria. Presenti anche i Carabinieri. 

18 Novembre 2025
