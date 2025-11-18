Fiamme in un’abitazione al Villaggio Olandese, intervengono i Vigili del Fuoco
L'incendio si è sviluppato nella notte tra lunedì 17 e martedì 18: intervenute squadre da Luino, Ispra e Varese. Non ci sono feriti
In una nottata caratterizzata dal forte vento, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con numerosi uomini e mezzi anche al Villaggio Olandese, la zona residenziale amata dai turisti stranieri che si trova nel territorio di Brezzo di Bedero.
Galleria fotografica
Un incendio si è infatti sviluppato durante la notte tra lunedì 17 e martedì 18, poco dopo le 4,30: a essere interessata dalle fiamme è un’abitazione singola situata in via alla Pineta, strada che attravarsa il Villaggio Olandese.
Non si registrano persone ferite ma la situazione ha richiesto un intervento in forze. Sul posto si sono recate le squadre provenienti dalla vicina Luino e da Ispra mentre da Varese sono giunti un’autobotte e un carro aria. Presenti anche i Carabinieri.
Paura per l’incendio a Brezzo di Bedero, fiamme partite forse da una stufa
Galleria fotografica
