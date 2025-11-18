Fiamme in un’abitazione al Villaggio Olandese, intervengono i Vigili del Fuoco

In una nottata caratterizzata dal forte vento, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con numerosi uomini e mezzi anche al Villaggio Olandese, la zona residenziale amata dai turisti stranieri che si trova nel territorio di Brezzo di Bedero.

Galleria fotografica L’incendio in località Villaggio Olandese nelle immagini dei Vigili del Fuoco 4 di 5

Un incendio si è infatti sviluppato durante la notte tra lunedì 17 e martedì 18, poco dopo le 4,30: a essere interessata dalle fiamme è un’abitazione singola situata in via alla Pineta, strada che attravarsa il Villaggio Olandese.

Non si registrano persone ferite ma la situazione ha richiesto un intervento in forze. Sul posto si sono recate le squadre provenienti dalla vicina Luino e da Ispra mentre da Varese sono giunti un’autobotte e un carro aria. Presenti anche i Carabinieri.