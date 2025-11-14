FNM cresce nei primi nove mesi del 2025: utile +15%, ma investimenti rivisti

Il Gruppo FNM chiude i primi nove mesi del 2025 con risultati in crescita: ricavi a 503,6 milioni di euro (+6,3%), EBITDA rettificato a 184,1 milioni (+6,4%) e utile netto consolidato a 61,5 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Risultati positivi, spinta da energia e mobilità

I ricavi sono stati trainati dall’ingresso di Nordcom nel perimetro di consolidamento, dalla crescita del TPL su gomma e dei pedaggi autostradali, oltre che dallo sviluppo della produzione di energia. La capacità installata nel settore energia ha raggiunto gli 83,7 MW, mentre la produzione è salita a 100,2 GWh, con un +49,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nel comparto “Mobilità e Servizi” si segnala un forte incremento dell’EBITDA (+6,9 milioni), grazie alla ripresa della domanda e all’attivazione di servizi straordinari. Crescono anche i ricavi da trasporto e da contributi pubblici, inclusi ristori Covid-19.

Investimenti in accelerazione ma previsioni riviste

Gli investimenti con mezzi propri effettuati nei primi nove mesi sono stati pari a 95 milioni di euro (81,5 milioni al netto dei contributi), in forte crescita rispetto ai 66,3 milioni dello stesso periodo del 2024. Tuttavia, la guidance annuale è stata aggiornata al ribasso, con una nuova stima compresa tra 150 e 190 milioni (contro i 170-210 milioni previsti in precedenza).

PFN in crescita, ma copertura assicurata

La Posizione Finanziaria Netta rettificata al 30 settembre 2025 è pari a 776,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 668,5 milioni di fine 2024. Il Gruppo segnala una liquidity headroom di 125,8 milioni, oltre a nuovi finanziamenti sottoscritti per 1 miliardo con un pool di banche e 40 milioni con Finlombarda.

FNMPAY tra le novità del periodo

Nel corso del periodo è stata anche avviata la progressiva introduzione del sistema di pagamento digitale FNMPAY, destinato a semplificare le operazioni di acquisto su tutti i canali Trenord. Il sistema è stato riclassificato all’interno del segmento “Mobilità e Servizi”.