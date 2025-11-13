Varese News

Fnmpay, il nuovo sistema di pagamento digitale arriva su Trenord

La piattaforma è sviluppata da FNM, gruppo di cui Trenord fa parte, ed è già operativa su alcuni servizi della compagnia

Capotreno Trenord

Trenord sta progressivamente attivando sui propri canali digitali FNMPAY, il nuovo sistema di pagamento pensato per rendere più comodi, rapidi e sicuri gli acquisti online. La piattaforma è sviluppata da FNM, gruppo di cui Trenord fa parte, ed è già operativa su alcuni servizi della compagnia.

Cos’è FNMPAY e dove si può usare

FNMPAY è un gateway di pagamento digitale certificato, progettato per offrire transazioni protette tramite tecnologie avanzate. Attualmente è già in uso per: acquisti sul sito trenord.it; biglietti su malpensaexpress.it; pagamenti alle biglietterie self-service della rete Trenord.

La novità verrà introdotta in modo graduale: in questa prima fase sarà disponibile per un numero limitato di clienti, utile a finalizzare l’ottimizzazione del servizio. Successivamente, FNMPAY sarà esteso a tutte le app e piattaforme digitali di Trenord.

Pubblicato il 13 Novembre 2025
