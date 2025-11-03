Halloween a Velate con oltre 200 persone in strada per Dolcetto o scherzetto?
Cresce il successo dell'evento organizzato ogni anno dall'Associazione genitori della scuola primaria Settembrini che rilancia con open day e festa di Natale
Oltre 200 persone hanno partecipato al tradizionale appuntamento con Halloween per le vie del quartiere di Velate, organizzato dall’Associazione genitori della Scuola Settembrini.
Centinaia di maschere e travestimenti hanno attraversato il borgo suonando ad ogni casa a caccia di caramelle e dolciumi al noto canto di: “dolcetto o scherzetto”.
Tante le case e le famiglie di Velate che si sono fatte trovare pronte con sacchi di caramelle pronte ad essere distribuite. Alcune famiglie hanno addirittura allestito il giardino e le case per accogliere i bambini in puro spirito della notte di Halloween.
I bimbi erano accompagnati dai genitori e a condurre le carovane c’era l’associazione a fare da guida lungo il percorso perchè l’allegra sfilata fosse una festa da vivere in tutta sicurezza.
Ogni anno l’iniziativa colora di voci e allegria la sera del 31 ottobre a Velate, riscuotendo sempre maggiore successo tra i bambini delle scuole del borgo, e con un numero crescente di famiglie che arrivano dai quartieri vicini.
Al termine del giro per le vie di Velate l’associazione genitori della Settembrini ha dato appuntamento a tutti davanti alla scuola per un ultimo giro di caramelle offerte e per bere qualcosa di caldo.
Prossimi appuntamenti da vivere con la comunità scolastica della primaria Settembrini saranno l’open day e la festa serale di Natale.
