Il condominio tra riforme, adeguamenti e rischi: un convegno per capire il presente e prepararsi al futuro

Rendite catastali e Superbonus, rischio idrogeologico e polizze catastrofali, autonomia dell’amministratore dopo la Riforma Cartabia, tutela del patrimonio immobiliare e formazione continua. Di questo si parlerà venerdì 7 novembre alle 17.30 nella sede di Confcommercio Uniascom Varese (via Valle Venosta 4), durante il convegno “Il condominio: tra riforme, adeguamenti e rischi”, organizzato da Abiconf Varese in collaborazione con Confcommercio Professioni e Confcommercio Uniascom Varese.

La figura dell’amministratore di condominio è oggi al centro di un’evoluzione normativa, tecnica e gestionale senza precedenti. L’eredità del Superbonus 110%, con i suoi interventi di riqualificazione energetica e strutturale, ha modificato radicalmente il modo di intendere il patrimonio edilizio. Gli immobili riqualificati non solo hanno acquisito maggior valore sul mercato, ma in molti casi hanno comportato un incremento delle rendite catastali, con effetti diretti su imposte e adempimenti fiscali. Comprendere e gestire correttamente questi cambiamenti diventa un dovere professionale per l’amministratore, chiamato a coordinare tecnici, assemblee e pratiche catastali in un contesto normativo ancora in evoluzione.

Il convegno offrirà un approfondimento su come affrontare questi aspetti con metodo, evitando criticità e valorizzando il lavoro svolto negli anni del Superbonus, oggi fase di passaggio verso una gestione più consapevole e sostenibile del condominio.

Accanto alle trasformazioni economiche e fiscali, si impongono nuovi temi di sicurezza e tutela patrimoniale. Il rischio idrogeologico è ormai una realtà concreta che coinvolge anche gli edifici condominiali, rendendo indispensabili strategie di prevenzione e la stipula di polizze catastrofali a copertura di eventi estremi come alluvioni, frane o terremoti.

Parallelamente, la Riforma Cartabia ha ridefinito il ruolo dell’amministratore, riconoscendogli una maggiore autonomia decisionale: oggi può intervenire in mediazioni e procedimenti giudiziali senza attendere una delibera assembleare preventiva, accorciando i tempi di gestione dei conflitti e rafforzando la tutela dei condomini. Questa evoluzione segna il passaggio da un semplice gestore a un vero manager condominiale, capace di prevenire rischi, prendere decisioni tecniche e amministrative complesse e promuovere una cultura della responsabilità e della formazione continua.

I relatori e gli interventi

Il convegno sarà introdotto da Roberto Lopresti, presidente di Confcommercio Professioni Varese, da Fabiana Flecchia, segretario nazionale Abiconf, e da Fabrizio Visca, presidente di Abiconf Varese.

Seguiranno gli interventi di Carmelo Cammalleri del Politecnico di Milano, che analizzerà l’impatto tecnico e strutturale degli interventi di riqualificazione post-Superbonus; Gaetano Lombardi, broker assicurativo, che approfondirà il tema delle polizze catastrofali e della gestione del rischio; Giacomo Basoni dei Servizi Aziendali Associati, che parlerà di soluzioni e servizi per gli amministratori di condominio; Luca Marsico, avvocato, che illustrerà gli effetti giuridici della Riforma Cartabia e della nuova autonomia professionale; e infine Roberto Lopresti (Nuova Progetti Srl), con un contributo dedicato alle buone pratiche di gestione e innovazione condominiale.

A conclusione dei lavori, dalle 19.30, è previsto un momento conviviale per proseguire il confronto in un clima informale e di relazione tra professionisti.

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è consigliata ma non obbligatoria. È possibile registrarsi in anticipo tramite il form online disponibile sul sito di Uniascom (www.confcommerciouniscom.it), oppure direttamente in sede il giorno del convegno. Per informazioni 0332 342011.