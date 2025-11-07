Il coordinamento di Varese di Italia Viva incontra Galimberti: «Riformisti fondamentali per Varese»
Il coordinamento provinciale, composta anche dal presidente provinciale Salvino Reina e dagli assessori Nicoletta San Martino e Stefano Malerba, ha fatto visita al sindaco Davide Galimberti
Il coordinamento provinciale di Varese di Italia Viva, composta anche dal presidente provinciale Salvino Reina e dagli assessori Nicoletta San Martino e Stefano Malerba, ha fatto visita al sindaco Davide Galimberti per ufficializzare la sua presenza sotto la guida di Carlo Alberto Coletto.
Nell’occasione è stato fatto il punto sull’azione politico-amministrativa della città ed è stata ribadita la piena collaborazione tra la formazione riformista e il centrosinistra varesino.
«Il centrosinistra può vincere e governare quando è capace di valorizzare tutte le componenti della coalizione – hanno dichiarato – A Varese, Italia Viva rappresenta la componente riformista, popolare e moderata, già determinante con la lista “Lavoriamo per Varese” e pronta a dare un contributo ancora più incisivo alle prossime tornate elettorali».
Decoro urbano, benessere, sicurezza: le priorità
Sono stati toccati alcuni temi caldi dell’attualità cittadina, dal decoro urbano alla sicurezza, passando per i servizi ai cittadini.
«Attraverso i nostri rappresentanti in amministrazione continueremo a lavorare con spirito critico e costruttivo. Siamo orgogliosi del lavoro svolto finora dagli assessori San Martino e Malerba, che hanno dato forma a progetti come “Sport x tutti” e l’hub antispreco, in linea con la legge Gadda».
Appello al Governo: «Servono più risorse ai Comuni»
Non è mancata una stoccata al Governo centrale: «Carovita e tasse crescenti mettono in difficoltà famiglie e imprese – conclude la nota di Italia Viva –. I Comuni si trovano a fronteggiare situazioni complesse con risorse sempre più scarse. L’opposizione di centrodestra in consiglio comunale si unisca a noi per chiedere al governo Meloni di smettere di tagliare i fondi agli enti locali: è in gioco la qualità dei servizi per i cittadini».
