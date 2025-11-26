Il PNRR trasforma le scuole: San Fermo cambia volto. Open day sabato 29 novembre

Sabato 29 novembre sarà un open day storico per la scuola primaria IV novembre e la secondaria Don Rimoldi – Righi che vedono sempre più vicino il giorno in cui si apriranno le porte del nuovo Polo scolastico in costruzione a San Fermo e gli alunni potranno inaugurare le loro nuova scuola.

L’open day di sabato 29 novembre, alle ore 10 nella scuola primaria IV novembre, sarà dunque il momento anche per presentare lo stato di avanzamento dei lavori, le caratteristiche che avrà il nuovo polo scolastico e conoscere docenti e i progetti del plesso. Ad aprire la mattinata saranno il sindaco di Varese Davide Galimberti insieme all’Assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio e all’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati, che spiegheranno ai genitori presenti i dettagli del nuovo Polo scolastico che già dall’anno prossimo ospiterà gli alunni della IV Novembre e della Don Rimoldi-Righi.

Un momento storico perché nel quartiere di San Fermo si sta realizzando una struttura scolastica innovativa e moderna ispirata a didattiche e pedagogia nuove e con uno scopo sociale più ampio. Ma l’intero intervento si inserisce un progetto più grande che vede a San Fermo la realizzazione si nuove strutture sportive, educative nella fascia 0-6 anni e nuove riqualificazioni. L’opera ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del PNRR, NextGeneration EU, grazie al quale Varese sta realizzando infrastrutture e progetti importanti in tutta la città.

Dove c’era una struttura scolastica obsoleta e vecchia, il Comune sta realizzando infatti una eccellenza formata da 4 edifici disposti a quadrilatero con un ampio cortile interno e parchi esterni. Un edificio ospiterà la primaria della IV Novembre e l’alto la secondaria di primo grado Don Rimoldi-Righi. Le altre due strutture invece saranno l’ampia palestra e il nuovissimo auditorium. Un intero Polo scolastico basato su un concetto moderno e innovativo di andare a scuola.