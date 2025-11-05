Inaugurato a Saronno il parco dell’ex Seminario: “Restituiamo questo spazio alla città e ai cittadini”

Si è svolta ieri mattina l’inaugurazione del nuovo parco dell’ex Seminario in via Varese. Al taglio del nastro, che si è tenuto subito dopo le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle forze armate, hanno partecipato gli amministratori cittadini, le autorità militari e il prevosto don Giuseppe Marinoni.

Assente la sindaca Ilaria Pagani perché impegnata nelle celebrazioni del IV Novembre a Varese, su invito del Prefetto, a tagliare il nastro tricolore è stato il vicesindaco Mattia Cattaneo che ha invitato l’ex primo cittadino Augusto Airoldi a compiere insieme questo gesto simbolico, dal momento che il progetto è stato avviato proprio dalla precedente amministrazione e completato dalla nuova Giunta.

«Restituiamo questo spazio alla città e ai cittadini – ha detto Cattaneo nel suo discorso – Si tratta di un progetto voluto dall’amministrazione Airoldi, per questo abbiamo pensato fosse giusto averlo qui con noi. Da parte nostra, ci auguriamo che da oggi tutti i cittadini, e in particolar modo i nostri giovani, possano utilizzarlo facendone buon uso».

Le opere eseguite hanno comportato la sistemazione del verde, la realizzazione di un palco per spettacoli ed eventi, con l’approntamento delle strutture ad esso correlate, ed il rifacimento della recinzione.

«Torniamo in possesso di questa nuova area cittadina – ha detto ribadisce l’assessore comunale ai Lavori pubblici e al Verde, Mauro Lattuada – Starà a noi renderla più fruibile e adatta ai bisogni della cittadinanza».

A dare la benedizione al rinnovato spazio pubblico c’era monsignor Giuseppe Marinoni, prevosto cittadino, che ha portato alcuni ricordi personali dello spazio che un tempo fu il giardino del Seminario: «Per me è una grande emozione tornare qui, dove una volta c’era il campo da calcio del seminario. Sono contento di benedire un’opera come questa in una giornata bella e importante per Saronno».