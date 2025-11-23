Incendio in un garage a Ranco: a fuoco un auto e uno scooter, edificio inagibile

Alle 14.50 di oggi, domenica 23 novembre, i Vigili del Fuoco di Varese sono intervenuti nel Comune di Ranco, in via Alberti, a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un garage.

Le fiamme hanno coinvolto un’autovettura e uno scooter. Gli operatori, arrivati sul posto con un’autopompa, un’autobotte e un fuoristrada, sono riusciti a circoscrivere il rogo, impedendo che si propagasse a tutto l’edificio.

Nonostante il rapido intervento però, la struttura ha subito danni tali da essere dichiarata inagibile. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra i presenti.