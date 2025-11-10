Varese News

Incidente in A8 all’altezza dello svincolo di Castronno, lunghe code

Un incidente in direzione Varese sta rallentando la viabilità sulla tratta autostradale. Sul posto la polizia stradale e un'ambulanza

Lunghe code si stanno creando sulla autostrada A8 in direzione Varese. Lunedì 10 novembre non è stata una mattinata facile per la viabilità verso la Città Giardino. Dopo il sinistro avvenuto all’ingresso della città poco prima delle ore 7 (leggi qui), un altro incidente è avvenuto in autostrada, all’altezza dello svincolo di Castronno, verso le ore 8.20.

Lo scontro, tra due mezzi, ha fortemente rallentato la viabilità verso Varese creando lunghi incolonnamenti fino a Cavaria.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale e un’ambulanza per soccorrere una persona rimasta ferita, trasportata in ospedale in codice giallo. Sono stati due i coinvolti nello scontro: un ragazzo di 21 anni e una signora di 79.

Pubblicato il 10 Novembre 2025
