Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Incidente mortale in autostrada tra Castellanza e Legnano, chiusa l’A8 tra i due svincoli

Chiuso in entrata verso Milano anche lo svincolo autostradale di Busto Arsizio. Intervento in codice rosso per ambulanza e auotmedica

Croce Rossa legnano

Incidente mortale sull’autostrada A8 in direzione Milano nelle prime ore della mattinata di martedì 4 novembre, poco dopo le 6.30, nel tratto tra Castellanza e Legnano, all’altezza del Km 17. Secondo le prime informazioni l’impatto avrebbe coinvolto un’auto, una moto e un camion. A portare le prime cure il personale dell’automedica di Legnano e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, inviate dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in codice rosso. Una delle persone rimaste coinvolte è deceduta sul posto si tratta di un motociclista. Ad intervenire per i rilievi del caso e la gestione della viabilità la Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Il tratto autostradale tra Castellanza e Legnano in direzione Milano è stato chiuso intorno alle 7.30; attualmente. Inoltre, si segnalano 7 chilometri di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Castellanza. Chiuso in entrata verso Milano anche lo svincolo autostradale di Busto Arsizio. Autostrade per l’Italia segnala 7 chilometri di coda tra il bivio A8/A36 Pedemontana e Legnano. Code anche tra Origgio e Castellanza in direzione Varese per curiosi. In alternativa a chi e diretto verso Milano è consigliata la A36 Pedemontana con rientro in A9.

Generico 03 Nov 2025

 

Pubblicato il 04 Novembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.