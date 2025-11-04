Incidente mortale in autostrada tra Castellanza e Legnano, chiusa l’A8 tra i due svincoli

Incidente mortale sull’autostrada A8 in direzione Milano nelle prime ore della mattinata di martedì 4 novembre, poco dopo le 6.30, nel tratto tra Castellanza e Legnano, all’altezza del Km 17. Secondo le prime informazioni l’impatto avrebbe coinvolto un’auto, una moto e un camion. A portare le prime cure il personale dell’automedica di Legnano e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, inviate dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in codice rosso. Una delle persone rimaste coinvolte è deceduta sul posto si tratta di un motociclista. Ad intervenire per i rilievi del caso e la gestione della viabilità la Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Il tratto autostradale tra Castellanza e Legnano in direzione Milano è stato chiuso intorno alle 7.30; attualmente. Inoltre, si segnalano 7 chilometri di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Castellanza. Chiuso in entrata verso Milano anche lo svincolo autostradale di Busto Arsizio. Autostrade per l’Italia segnala 7 chilometri di coda tra il bivio A8/A36 Pedemontana e Legnano. Code anche tra Origgio e Castellanza in direzione Varese per curiosi. In alternativa a chi e diretto verso Milano è consigliata la A36 Pedemontana con rientro in A9.