Incidente mortale in autostrada tra Castellanza e Legnano, chiusa l’A8 tra i due svincoli
Chiuso in entrata verso Milano anche lo svincolo autostradale di Busto Arsizio. Intervento in codice rosso per ambulanza e auotmedica
Incidente mortale sull’autostrada A8 in direzione Milano nelle prime ore della mattinata di martedì 4 novembre, poco dopo le 6.30, nel tratto tra Castellanza e Legnano, all’altezza del Km 17. Secondo le prime informazioni l’impatto avrebbe coinvolto un’auto, una moto e un camion. A portare le prime cure il personale dell’automedica di Legnano e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, inviate dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in codice rosso. Una delle persone rimaste coinvolte è deceduta sul posto si tratta di un motociclista. Ad intervenire per i rilievi del caso e la gestione della viabilità la Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.
Il tratto autostradale tra Castellanza e Legnano in direzione Milano è stato chiuso intorno alle 7.30; attualmente. Inoltre, si segnalano 7 chilometri di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria di Castellanza. Chiuso in entrata verso Milano anche lo svincolo autostradale di Busto Arsizio. Autostrade per l’Italia segnala 7 chilometri di coda tra il bivio A8/A36 Pedemontana e Legnano. Code anche tra Origgio e Castellanza in direzione Varese per curiosi. In alternativa a chi e diretto verso Milano è consigliata la A36 Pedemontana con rientro in A9.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.