“Insieme a te per l’ambiente”: a Busto Arsizio profit e non profit uniti per la città

Una camminata ecologica e inclusiva ha coinvolto McDonald’s, la cooperativa Solidarietà e Servizi e il Comune. “Esperienza che arricchisce tutti, vogliamo renderla un appuntamento fisso”

Una mattinata all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e della collaborazione tra mondi diversi: mercoledì 5 novembre, per le vie e i parchi della città, si è svolta la camminata “Insieme a te per l’ambiente”, organizzata da McDonald’s insieme alla cooperativa sociale Solidarietà e Servizi, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Oltre 70 persone, tra dipendenti McDonald’s, educatori e ragazzi con disabilità dei Centri Socio Educativi della cooperativa, hanno percorso un itinerario cittadino con l’obiettivo di pulire aree verdi e sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente.

Zaini, guanti e cappellini: tutti in marcia per il verde

Il ritrovo è avvenuto nel cortile della sede di via Isonzo, cuore pulsante della cooperativa. Qui i partecipanti hanno ricevuto un kit per la pulizia ambientale, brandizzato McDonald’s: zainetto, pettorina, guanti, cappellino e materiali per la raccolta differenziata.

Il percorso ha toccato via Foscolo e altri tre parchi cittadini, dove i volontari si sono impegnati nella raccolta dei rifiuti e nella cura del verde.

“Esperienze nuove e socializzanti”

«Siamo molto orgogliosi di partecipare a questo progetto», ha dichiarato Serena Bottigelli, coordinatrice del CSE “Il Parco” di Solidarietà e Servizi. «Esperienze come questa, che mettono insieme profit e non profit, sono fondamentali per la socializzazione e la crescita personale dei nostri ragazzi».

Anche McDonald’s ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «“Insieme a te per l’ambiente” non è solo un’iniziativa ecologica, ma anche un’occasione per rafforzare il legame con la comunità locale», ha spiegato Arianna Famà, Local Store Marketing Manager.

La presenza del Comune e di Neutalia

La sicurezza è stata garantita dalla Polizia Locale, mentre due dipendenti di Neutalia, società benefit del territorio, hanno affiancato il gruppo come volontari.

«Crediamo profondamente nel valore della sostenibilità e dell’impegno condiviso» – ha detto Laura Mira Bonomi, presidente di Neutalia – «e giornate come questa rappresentano in pieno il nostro spirito aziendale».

La camminata si è conclusa presso il McDonald’s di Piazza Garibaldi, con un buffet conviviale e i saluti istituzionali della presidente del consiglio comunale Laura Rogora e del consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida: «Questa iniziativa si inserisce nella nostra Agenda del Verde, e dimostra che la collaborazione è la chiave per una città più inclusiva e curata».

Un progetto che continuerà

L’iniziativa rappresenta solo la prima tappa di una collaborazione stabile tra McDonald’s e Solidarietà e Servizi: tra le prossime attività in programma ci sono laboratori di cucina, visite ai locali, mercatini solidali di Natale e una gita in primavera.

«Vogliamo creare un appuntamento fisso ogni tre mesi – hanno spiegato gli organizzatori – perché quando profit e non profit lavorano insieme, vincono tutti».

Pubblicato il 06 Novembre 2025
