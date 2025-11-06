Varese News

Cinema

Jimi Hendrix, Lucio Dalla e i Rolling Stones: a Glocal Doc la musica vista dall’obiettivo di Renzo Chiesa

A Glocal Doc il documentario dedicato al fotografo Renzo Chiesa: 50 anni di immagini che raccontano la musica italiana e internazionale tra aneddoti e storie che hanno divertito e coinvolto il numeroso pubblico in sala

Glocal DOC 2025 - Renzo Chiesa Chiesa Renzo

Una serata di musica, storie e fotografia: la quarta serata di Glocal Doc a Varese ha visto protagonista il documentario “Renzo Chiesa / Chiesa Renzo”, omaggio a uno dei più grandi fotografi della scena musicale italiana e internazionale. In sala, accolti da un pubblico numeroso e partecipe, erano presenti lo stesso Renzo Chiesa e il regista Paolo Boriani, intervistati dal giornalista di VareseNews Tommaso Guidotti.

Galleria fotografica

A Glocal Doc 50 anni di musica negli scatti di Renzo Chiesa – Le foto 4 di 10
Glocal DOC 2025 - Renzo Chiesa Chiesa Renzo
Glocal DOC 2025 - Renzo Chiesa Chiesa Renzo
Glocal DOC 2025 - Renzo Chiesa Chiesa Renzo
Glocal DOC 2025 - Renzo Chiesa Chiesa Renzo

Aveva solo 17 anni Renzo Chiesa quando, nel 1968, scattò la sua prima fotografia a Jimi Hendrix al Piper di Milano. Da allora, non si è più fermato. Ma come ha ricordato lui stesso durante l’incontro, «scattare una fotografia non basta: bisogna costruire un’immagine, e un’immagine vera resta per sempre».

Il documentario ripercorre 50 anni di carriera e di immagini iconiche: dai Rolling Stones a Ray Charles, da Miles Davis a Frank Zappa, da Nina Simone a Bob Marley. E poi tutta la musica italiana: Dalla, De Andrè, Celentano, Mina, Jannacci, Conte, Guccini, De Gregori, Demetrio Stratos e molti altri.

Renzo Chiesa / Chiesa Renzo non è solo un documentario biografico, ma anche un viaggio in un tempo che sembra svanire: «Il tempo che fa la differenza tra la fotografia analogica, quella della camera oscura, del tempo lento e preciso della pellicola. Un tempo in cui ogni scatto era pensato, costruito, scolpito nella luce – ha raccontato il fotografo dopo la proiezione – Un tempo che oggi con il digitale non serve più: oggi scatti e in un minuto la tua foto fa il giro del mondo ma questa velocità forse ci ha tolto qualcosa».

Il racconto di Chiesa è ricco di aneddoti e incontri straordinari, narrati con ironia e lucidità, accompagnati da immagini potenti che hanno saputo restituire allo spettatore non solo i volti dei musicisti, ma l’anima di un’epoca.

«La storia di Renzo Chiesa è qualcosa di prezioso, che non volevo perdere, che dovevo raccontare per conservare la sua storia ma anche quell’epoca – ha detto il regista Paolo Boriani ,amico personale di Chiesa – Da qui è nato il documentario che ci restituisce non solo il suo racconto e la sua straordinaria carriera ma anche cinquant’anni di storia della musica».

di
Pubblicato il 06 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

A Glocal Doc 50 anni di musica negli scatti di Renzo Chiesa – Le foto 4 di 10
Glocal DOC 2025 - Renzo Chiesa Chiesa Renzo
Glocal DOC 2025 - Renzo Chiesa Chiesa Renzo
Glocal DOC 2025 - Renzo Chiesa Chiesa Renzo
Glocal DOC 2025 - Renzo Chiesa Chiesa Renzo

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.